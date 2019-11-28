В сети обсуждают нетрадиционную ориентацию Эльзы из "Ледяного сердца"

Мультфильм "Ледяное сердце 2", премьера которого состоялась неделю назад, не прекращает набирать скандальные обороты. После драки на показе мультфильма и обвинений относительно внешности Эльзы в сети начали обсуждать ее нетрадиционную ориентацию.

На днях Джош Гад, который озвучивает снеговика Олафа в двух частях “Ледяного сердца”, стал гостем программы AM to DM by BuzzFeed News. В шоу ведущие и известный актер общались на разные темы, однако не смогли не задеть премьеру мультфильма "Ледяное сердце 2", который за неделю времени уже получил статус скандального.

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Накануне, 27 ноября, в социальной сети Twitter появились отзывы зрителей, в которых те уверяли, что, по их мнению, Эльзе свойственна нетрадиционная ориентация. Однако в шоу BuzzFeed News Джош Гад пытался отрицать эту информацию.

Режиссеры хотели рассказать историю, которая не обязательно должна касаться Эльзы и она не обязательно должна искать любовь. Речь шла больше о том, чтобы Эльза приняла Эльзу,

– заявил комик, который озвучивает Олафа.

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Однако после этого он добавил, что это не означает, что в будущем такой поворот событий точно будет отсутствовать. Зато фанаты "Ледяного сердца" выразили свои надежды относительно будущего продолжения франшизы.

Ok the way Elsa and Honeymaren look at each other gives me some strong gay vibes #Frozen2spoilers #Frozen2 pic.twitter.com/dxkQfucTgN — Elsa is my bby (@elsa_stan1) November 23, 2019

elsa said im gonna live my best lesbian life in the woods with my girlfriend and our kids pic.twitter.com/X346UuWeFR — frozen 2 spoilers (@letsbians) November 23, 2019

i haven’t seen frozen 2 yet but i know elsa is a lesbian — jess ️ (@koalatygirl) November 24, 2019

the gays getting ready to see elsa do lesbian activity with honeymaren in frozen 2pic.twitter.com/fvWcRVtBbn — frozen 2 spoilers (@letsbians) November 20, 2019

Напомним, по сюжету "Ледяного сердца" Эльза слишком переживает по поводу своих необычайных способностей в то время, когда ее сестра Анна с головой окунулась в романтические чувства к персонажам мужского рода.

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