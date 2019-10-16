В "Танцах со звездами 2019" появился новый постоянный судья: детали

Развлекательный проект "Танцы со звездами 2019" не прекращает удивлять поклонников. 16 октября представители проекта объявили, что отныне оценивать выступления участников будет еще один эксперт. Судейское кресло занял легендарный хореограф Григорий Чапкис.

89-летний балетмейстер триумфально вернулся на шоу "Танцы со звездами 2019" в 8 прямом эфире. Тогда организаторы заявили, что Григорий Чапкис принял участие в особом выпуске, посвященном бальным танцам. Поскольку хореограф является одним из самых известных бальников страны, именно он оценивал выступления участников проекта.

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Как сообщает ТСН, после прямого эфира в редакцию шоу поступило немало просьб, чтобы в съемках телепроекта принял участие Григорий Чапкис. Да и участники "Танцев со звездами 2019" не скрывали, что именно комментарии выдающегося балетмейстера больше всего их мотивировали. Поэтому организаторы шоу предложили Григорию Чапкису стать четвертым судьей и получили от него положительный ответ.

Я счастлив, что буду и в дальнейшем помогать участникам совершенствовать хореографию, и сделаю все, чтобы оценки были справедливыми, а проект оставил глубокий след в сердцах зрителей... Быть сейчас постоянным судьей в этом шоу – большая честь и ответственность. Я не могу ошибиться и должен быть максимально объективным, чтобы не потерять авторитет,

– поделился Григорий Чапкис.

Кроме этого, балетмейстер признался, что это крайне сложно оценивать выступления, которые длятся всего 2-3 минуты. По словам Григория Чапкиса, ему нужно будет успеть обратить внимание на музыкальность, ритмичность, выразительность, соответствие костюмов, музыки, актерское мастерство и поставить справедливую оценку, от которой будет зависеть дальнейшая судьба участников на проекте. Поэтому новый судья шоу заверил, что сделает все для того, чтобы его оценки были объективными.

Как известно, неизменными судьями шоу являются также британский хореограф Франциско Гомес, прима-балерина Екатерина Кухар и знаменитый постановщик и судья популярных проектов Влад Яма. Совместно с Григорием Чапкисом они будут оценивать выступления участников "Танцы со звездами 2019" уже в 9 прямом эфире, который пройдет 20 октября.