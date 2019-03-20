Ведущий Владимир Такудис обвинил Андрея Джеджулу в избиении и унижении: детали скандала

Вокруг двух украинских ведущих – Владимира Такудиса и Андрея Джеджулы – развернулся скандал. По словам первого, после очередной вечеринки, на которой он был ведущим вместе с Владимиром Остапчуком, люди Джеджулы скрутили его, угрожали и унизили. Сам шоумен Андрей Джеджула все отрицает.

Что случилось между Владимиром Такудисом и Андреем Джеджулой?

В публикации в Facebook, 18 марта, ведущий Владимир Такудис рассказал, что на одной из вечеринок вместе с коллегой он вспомнил о людях, которые отсутствовали, на фоне печальной музыки, из-за чего стал жертвой людей Андрея Джеджулы.

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В рамках Grand Conference мы с Вовой Остапчуком пошутили о том, что нам жаль, что "сегодня с нами нет" определенных игроков свадебного рынка. Под грустную музыку. Вспомнили про их легендарность. И удивились, почему их нет на конференции и все ли у них хорошо. Да, были названы конкретные фамилии, а не размыто – потому что у нас есть яйца,

– отметил Такудис, попросив прощения за фразы "минутка жалости" и "их нет в шоу бизнесе".

Но после шуток Владимира представители Джеджулы будто бы пригласили его на встречу, чтобы обсудить прошедшее мероприятие. Когда Такудис пришел на место, трое мужчин вместе с Джеджулой скрутили его и начали угрожать. После этого достали бритву и в нескольких местах на голове сбрили часть волос. В завершении они попросили на видео записать публичное извинение за "неудачную шутку".

Долго не думая, после случая он написал заявление в полицию: "Я, конечно, написал заявление в полицию. Я, конечно, буду действовать по закону. Но у нас, оказывается, действует один закон – сила. И единственная защита – публичность. Это твой иммунитет. Чем больше людей знают, тем больше вероятность найти правду".

Реакция Владимира Остапчука

Поддержать своего коллегу решил и Владимир Остапчук, который в тот вечер работал с Такудисом. Он отметил, что шутки могут люди воспринимать по-разному, а вот надругаться над человеком никто не имеет права.



Владимир Такудис и Владимир Остапчук / Instagram / @vova_ostapchuk

"Да, шутка может быть спорной или оскорбительной, но это право каждого. Обижаться и отвечать тем же способом. Пожалуйста, это ваше право. Мы всегда сможем объяснить, защитить юмор или попросить прощения. Это нормально. Ненормально нападать и брить. Ненормально говорить о "пацанских" понятиях. Ненормально защищать эту "быковатость" в комментариях. Юмор сильнее чем любая бритва", – говорится в посте ведущего Остапчука.

Реакция Андрея Джеджулы

Реакция самого Андрея Джеджулы на публикацию не замедлила. В комментарии для OBOZREVATEL он заявил, что действительно встречался с Владимиром Такудисом, но никаких насильственных действий он не совершал.

Мы с ним встретились один на один. Объяснил ему в словесной форме, в чем он был не прав. Он записал на видео извинения перед шестью людьми. Это видео я не собирался нигде размещать, просто отправить тем, кого он обидел: Дяде Жоре, Ивану Городецкому. Это была не шутка,

– говорится в комментарии шоумена.

Он также добавил, что суть инцидента заключалась в том, что Такудис вроде начал свое публичное выступление, где было 400 человек, "с унижения "монстров", людей, которые стояли у истоков".

"Он публично унизил нас. Все были в шоке, в зале никто не смеялся. Матвиенко была единственная там из нас шестерых и зашла в зал как раз в момент, когда ее унижали. Говорит, слезы на глаза накатывались. Она подошла к сцене, хотела взять микрофон и ответить. Он ей не дал этого сделать, не пустил на сцену", – подытожил Джеджула.

На следующий день, 19 марта, Андрей Джеджула решил прекратить шквал критики вокруг конфликта и вызвал на ринг Владимира Тадикуса и Владимира Остапчука.

Такудис, Остапчук! Мне надоели ваши сопли! Вопрос один и пять вариантов ответа: боксерский ринг? Октагон (ММА)? Публичные извинения? Или автоматическое признание себя шутами (только им сходил любой юмор с рук в древности), или же трусливыми зайчиками? Что выберете? Ничего личного, просто бизнес, на репутацию которого вы замахнулись и текстами заочно хоронили! И запомните: вера, семья, честь и работа – это то, за что меня всегда учили бороться!

– написал Джеджула.

После этого ни одна из сторон конфликта не давала каких-либо комментариев.