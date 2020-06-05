Украинский телеведущий Владимир Остапчук за время своей карьеры работал как на телевидении, так и на частных коммерческих мероприятиях. Но одно событие таки всколыхнуло его жизнь и вскружило голову.

Популярный телеведущий стал героем нового выпуска "Слава+" на ютуб-канале "Люкс ФМ". На вопрос ведущего, ведет ли он себя за панибрата с другими, Владимир ответил, что нет. А его образ простого и веселого парня из соцсетей не всегда совпадает с реальностью, потому что каждый человек сам по себе является сложным и имеет собственные убеждения.

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Впрочем, Остапчук признался, что несколько лет назад имел звездную болезнь – это произошло после Евровидения в 2017 году, когда он был ведущим грандиозного шоу в Украине вместе с Тимуром Мирошниченко и Александром Скичко. Конкурс проходил с 9 по 13 мая и уже через несколько месяцев, ближе к осени, он понял, что такое настоящая слава.

Я вообще очень спокойно относился к волнению на конкурсе, потому что мне не было важно, как я выступлю. Наверное, в этом был секрет успеха. И мы поехали в Канаду, учились в университете там (с бывшей женой Еленой Войченко, – LifeStyle 24)... и мне, по большому счету, было все равно на все. Но начало появляться большое количество статей, начались звонки, предложения телеканалов, и я впервые почувствовал свою важность,

– рассказал Остапчук.

По словам Владимира, этот период длился около месяца-полтора. Но помогли ему "приземлиться на землю" бывший продюсер Сергей Перман и экс-жена Елена Войченко. Именно они ему советовали и указывали на его ошибки в общении с людьми. Кроме этого, мужчина не считает тщеславие плохой чертой характера, ведь каждый человек хочет чувствовать себя популярным и известным в мире.

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Что об этом говорила Елена Войченко?

Стоит добавить, что сама Елена Войченко в одном из интервью после новостей о ее разводе с Владимиром признавалась, что "волна славы" его накрыла действительно после Евровидения. Тогда же и сломались все их планы на жизнь в Канаде, а в семье наступил настоящий кризис. Она рассказывала, что после стремительной популярности на Евровидении Остачук начал заглядываться на других женщин.

Это огромный скачок в популярности, причем в международной популярности. Когда внимание со всех сторон, и не только от женщин, но и от мужчин. Наконец я такой классный, все увидели. Ага, женщины, нет, эта уже не нужна, и эта уже не нужна. Новая, старая – никакая не нужна. Мне никто не нужен, потому что я крутой,

– признавалась Елена.

По информации Войченко, именно тогда Владимир ушел из семьи к другой женщине, но пробыл там недолго – всего несколько недель, поскольку ему надоело быть с другой. Это была первая измена Владимира, о которой узнала его жена. Сейчас же Владимир находится в разводе с Войченко с 6 марта 2020 года и недавно громко заявил о новых отношениях с юристом Кристиной Горняк, слухи о романе с которой уже давно бушевали в сети.