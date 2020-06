Знаменитая киносага "Властелин колец" в 2000-х годах покорила миллионы фанатов. Через 20 лет создатели фэнтезийных фильмов решили выпустить ленты на дисках в расширении 4К и в 2D-формате.

Первый фильм под названием "Властелин колец: Братство кольца" вышел еще в далеком 2001 году. С тех пор на экраны вышло еще 2 фильма из данной трилогии, а также трилогия фильмов "Хоббит". Об этом сообщают в The Digital Fix.

В честь 20-летия создатели фильмов в 2021 году планируют выпустить все 6 фильмов на дисках, в которые войдут как режиссерские версии фильмов, так и театральные. То есть они будут длительными по хронометражу и дополнены дополнительными материалами со съемочных площадок.

Что такое "режиссерская версия фильма"? Все фильмы имеют стандартную театральную версию фильма, которая должна уложиться в хронометраж фильма и собрать полные залы посетителей. Но в зависимости от спроса фанатов, режиссеры могут выпускать режиссерские версии – это те, которые отражают точку зрения режиссера. Она может существенно отличаться от театральной версии: там может быть изменен порядок действий, добавлены персонажи, которых не было раньше, могут показать мотивацию персонажей или совсем их изменить. Поэтому из-за смещения акцентов может быть совсем другая история в фильме. Ярким примером является серия фильмов "Властелин колец", где у всех есть режиссерские или просто расширенные версии фильмов, которые дополняют их новыми элементами.

Отметим, что все 6 фильмов имеют названия: "Властелин колец: Братство кольца", "Властелин колец: Две крепости", "Властелин колец: Возвращение короля", "Хоббит: Нежданное путешествие", "Хоббит: Пустошь Смауга", "Хоббит: Битва пяти воинств".

Что известно о трилогии "Властелин колец" и "Хоббит"?

Легендарные фильмы были сняты в начале 2000-х годов известным режиссером Питером Джексоном. Приключенческо-фэнтезийные фильмы были основаны на книге Дж. Р. Р. Толкина The Fellowship of the Ring. Все съемки проходили в Новой Зеландии, где было создано специальное поселение Хоббитон. После завершения работы над фильмами правительство Новой Зеландии решило оставить норы хоббитов как туристический аттракцион. Для этого на острове даже установили щит "Добро пожаловать в Хоббитон", а в 2011 году здесь снова снимали Шир для трилогии "Хоббит". Эти фильмы были экранизированы на основе повести Дж. Р. Р. Толкина "Хоббит, или Туда и обратно". Трилогия стала приквелом к ​​"Властелину колец".