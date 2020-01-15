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"Властелин колец" от Amazon: создатели сериала рассекретили имена актеров

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Кадр из фильма "Властелин колец" / IMDb

Около двух лет назад в сети появились слухи, что культовая фэнтези-трилогия "Властелин колец" получит продолжение франшизы в виде сериала. Позже факт подтвердили авторы идеи и начали работать над проектом. Через некоторое время создатели сериала решили не дразнить фанатов и наконец объявили список актеров, которые сыграют в сериале "Властелин колец".

В список актеров, которые сыграют в сериале "Властелин колец", вошли 15 человек. Их имена были опубликованы на странице нового проекта в твиттере.

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Создатели сериала отметили, что после долгих поисков по всему миру они наконец нашли именно тех актеров, без которых сериал был бы неполноценным. По словам авторов идеи, все представленные артисты не только талантливые мужчины и женщины, но и уже неотъемлемая часть команды.

Они неутомимо трудятся над тем, чтобы вдохнуть новую жизнь в Средиземье ради фанатов со всего мира,
– отмечается в обращении.

Список актеров, которые сыграют в сериале "Властелин колец":

Роберт Арамайо
Овайн Артур
Назанин Боньяди
Чарли Викерс
Том Бадж
Морфидд Кларк
Исмаэль Круз
Эма Хорват
Маркелла Кавена
Дэниэл Вейман
Джозеф Моул
Тайро Мухафидин
София Номвете
Меган Ричардс
Дилан Смит

Напомним, шоураннерами проекта стали Джон Д. Пейн (J.D. Payne) и Патрик Маккей (Patrick McKay). Также над сериалом будет работать один из сценаристов "Игры престолов" Брайан Когман. Несмотря на то, что актерский состав уже объявлен, о дате премьеры создатели пока не сообщают. Однако известно, что лента уже продлена на 2 сезон, стриминговый сервис Amazon намерен снять не менее чем 5 сезонов, в каждом из которых будет по 20 серий.

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Голливуд Amazon Кино
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