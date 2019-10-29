Впервые за долгое время Брэдли Купер прогулялся с дочкой: фото

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Американский актер Брэдли Купер
Американский актер Брэдли Купер / Shearoggio

Вместе с папой двухлетняя дочь американского актера Лея де Сен посетила публичное мероприятие. Папа взял малышку на церемонию награждения юмористической премией имени Марка Твена.

Брэдли Купер в начале лета расстался с российской моделью Ириной Шейк после четырех лет в браке. Как отмечали сами супруги, они много вложили в эти отношения, поэтому сделают все возможное, чтобы развод никак не сказался на судьбе их дочери.

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Брэдли Купер решил показать миру свою очаровательную дочурку. Актера пригласили для вручения награды своему другу и коллеге по фильму "Звезда родилась", американскому комику Дейву Шапеллу. Для публичного дебюта в Вашингтоне Лее де Сен выбрали черное платье со звездным принтом и черный пуховый жилет.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений 김성진 (@kimseongjin6665)

Звездного папы сфотографировали с восторженной доченькой на коленях. Девочка покорила сердца интернет-аудитории своими светлыми кудрями и голубыми глазками.

 

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Автор: Ульяна Журба
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Звездные дети Брэдли Купер
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