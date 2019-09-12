Зажигательная сальса и колоритная Куба: Монатик покорил сеть клипом к песне "Каждый раз"

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Монатик презентовал клип "Каждый раз": видео онлайн и текст песни
Монатик презентовал клип "Каждый раз": видео онлайн и текст песни / Пресс-служба

О новом клипе Монатика на песню "Каждый раз" заговорили еще несколько недель назад, когда артист опубликовал первые кадры с Кубы. Однако уже 12 сентября все меломаны могли увидеть яркий и зажигательный ролик к ритмичному треку.

Премьера клипа состоялась на официальном ютуб-канале Монатика. Съемки юбилейного 10 ролика состоялись на кубинском острове Свободы, что символически показали режиссеры благодаря зажигательным постановкам.

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"Эта видеоработа как раз о том, что мы пытаемся отыскать и приобрести: о свободе. Свободу мышления, движения, свободу выбора. Неважно, что снаружи: руины, трещины, дебри, роскошь или лоск. Важно, что внутри. У мечты есть два вида: неправильная, и та, что сбывается. Чтобы понять, какая из них ваша, нужно постараться обрести свободу, идти к ней. Не полагаясь и не опираясь ни на что, кроме себя, своих желаний и, разве что, свою трость. И, вполне возможно, ты приобретешь гораздо больше", – отметил Монатик.

В новом клипе можно увидеть колоритные кубинские улочки и зажигательную сальсу. Кроме этого, Монатик показал в видео "Каждый раз" знаменитый особняк Josie Alonso House, сгоревший театр, который является памятником архитектуры, потрясающую набережную Малекон в Гаване.

Смотрите клип Монатика к песне "Каждый раз": зажигательное видео

Монатик – "Каждый раз": текст песни

При виде тебя все тает
Температура растет, знаешь
При виде тебя все тает
Температура растет, знаешь

По началу не понимал,
Был умом мал и любил спорить.
По ночам города гордо спят, а я с ними видимо в ссоре!
Ведь, если честно, контроль терять и речь терять так утомило
Но так каждый раз, каждый раз, так каждый раз,
Так каждый раз, так каждый раз
Когда ты проходишь мимо, милая,
Когда ты проходишь мимо, милая

Когда ты проходишь мимо

Припев:

При виде тебя все тает
Температура растет, знаешь
При виде тебя все тает
Температура растет (растет), знаешь

Я горю, я горю не горюю
Ты так горяча
Я горю, я горю не горюю
Видно сгоряча
Лезут в голову
Мысли голые

При виде тебя все тает
Температура растет, растет, раз
Ты так горяча хоть бери проси врача, чтобы выручал

Кто такая я не пойму
И что ты себе позволяешь?
Я же думал просто уйду, а ты зачем с ног сшибаешь?
И, если честно, контроль терять и речь терять так утомило
Но так каждый раз, каждый раз, так каждый раз
Так каждый раз, так каждый раз

Когда ты проходишь мимо, милая
Так каждый раз, каждый раз
Когда ты проходишь мимо, милая

Каждый раз, каждый раз,
Каждый раз, так каждый раз,
Когда ты проходишь мимо
Я горю, я горю, не горюю
Ты так горяча
Я горю, я горю, не горюю
Видно сгоряча
Лезут в голову мысли голые,
Когда ты проходишь мимо, милая.

Я забываю куда шел
Плыву против течения
Когда ты проходишь мимо, милая
Понимаю, что нашел я на душу приключения.

Припев

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Теги: Новости Украины LifeStyle Новости LifeStyle Музыка Монатик Куба
Источник: LifeStyle 24
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