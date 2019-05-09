Зейн Малик перепел культовую песню из "Аладдина": видео

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Кадр из мультфильма "Аладдин"
Кадр из мультфильма "Аладдин"

Компания Disney сняла фильм о популярном детском герое из мультфильмов Алладине, режиссером которого выступил знаменитый Гай Ричи. Мировая премьера запланирована на 22 мая, а в Украине – 23 мая. Накануне появился клип, в котором музыкант Зейн Малик (Zayn) и Жавия Уорд (Zhavia Ward) перепели культовую песню A Whole New World.

Отмечается, что песня A Whole New World зазвучит в конце вместе с титрами, а не во время фильма.

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Известно, что в киноленту включены сцены из оригинального мультфильма. К примеру, сказочный полет Аладдина и Жасмин на ковре-самолете.

Описание фильма: кинолента рассказывает историю уличного вора Аладдина, который мечтает жениться на принцессе Жасмин. В это время коварный Джафар отправился на поиски волшебной лампы с Джином. Однако найти тайную пещеру и открыть ее под силу только Аладдину. Поэтому вор становится мишенью для злодея.

ZAYN, Zhavia Ward – A Whole New World: смотрите видео

Предлагаем вспомнить знаменитый момент из популярного мультфильма, когда Аладдин пел песню A Whole New World своей любимой Жасмин.

Смотрите эпизод из мультфильма "Аладдин": видео

Первый трейлер опубликован на официальном канале Walt Disney Studios в YouTube 12 марта. Главные роли в фильме сыграли Мена Массуд, Наоми Скотт и Уилл Смит.

"Аладдин": смотреть трейлер фильма онлайн

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Голливуд Кино Музыка
Источник: LifeStyle 24
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