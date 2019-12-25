Жакет Майкла Джексона: рождественский подарок дочери от Ким Кардашян и Канье Уэста

Светская львица презентовала в сети подарок, который звездным родителям удалось приобрести для старшей дочери. Шестилетняя Норт безумная поклонница творчества поп-короля Майкла Джексона, поэтому Ким Кардашян и Канье Уэст купили на аукционе бархатный жакет, который девочка сможет смело надевать.

Накануне Рождества по традиции семьи собираются в дружеском кругу, чтобы вместе провести этот праздничный вечер. За ужином близкие обмениваются подарками. Не упустила случая порадовать роскошными сюрпризами своих малышей и многодетная мамочка Ким Кардашян, которая подготовила для старшей дочери эксклюзивный подарок.

Читайте также: Риз Уизерспун поразила сходством со своей дочкой: фото

На Рождество Норт получила черный бархатный жакет, который принадлежал легендарному Майклу Джексону. Пиджак был щедро украшен роскошными камнями. Чтобы подтвердить то, что вещь действительно принадлежала поп-королю, Ким опубликовала в инстаграм-сторис фото в этом жакете Майкла Джексона рядом с величайшей звездой Голливуда всех времен Элизабет Тейлор.

Норт действительно большая фанатка Майкла Джексона. Мы знали, что этот подарок ей обязательно понравится. Она была очень впечатлена сюрпризом,

– рассказала Ким Кардашян.



Жакет Майкла Джексона / Screenshot / Instagram / @kimkardashian



Майкл Джексон и Элизабет Тейлор / Screenshot / Instagram / @kimkardashian

Стоимость роскошного подарка Ким Кардашян не обнародовала, однако щедрым родителям, которые любят баловать своих детей, ничего не жалко ради искренних эмоций малышей.