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Жакет Майкла Джексона: рождественский подарок дочери от Ким Кардашян и Канье Уэста

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Ким Кардашян с дочерью Норт / Instagram / @kimkardashian

Светская львица презентовала в сети подарок, который звездным родителям удалось приобрести для старшей дочери. Шестилетняя Норт безумная поклонница творчества поп-короля Майкла Джексона, поэтому Ким Кардашян и Канье Уэст купили на аукционе бархатный жакет, который девочка сможет смело надевать.

Накануне Рождества по традиции семьи собираются в дружеском кругу, чтобы вместе провести этот праздничный вечер. За ужином близкие обмениваются подарками. Не упустила случая порадовать роскошными сюрпризами своих малышей и многодетная мамочка Ким Кардашян, которая подготовила для старшей дочери эксклюзивный подарок.

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На Рождество Норт получила черный бархатный жакет, который принадлежал легендарному Майклу Джексону. Пиджак был щедро украшен роскошными камнями. Чтобы подтвердить то, что вещь действительно принадлежала поп-королю, Ким опубликовала в инстаграм-сторис фото в этом жакете Майкла Джексона рядом с величайшей звездой Голливуда всех времен Элизабет Тейлор.

Норт действительно большая фанатка Майкла Джексона. Мы знали, что этот подарок ей обязательно понравится. Она была очень впечатлена сюрпризом,
– рассказала Ким Кардашян.

піджак джексона
Жакет Майкла Джексона / Screenshot / Instagram / @kimkardashian

джексон
Майкл Джексон и Элизабет Тейлор / Screenshot / Instagram / @kimkardashian

Стоимость роскошного подарка Ким Кардашян не обнародовала, однако щедрым родителям, которые любят баловать своих детей, ничего не жалко ради искренних эмоций малышей.

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Рождество Майкл Джексон Звездные дети Ким Кардашян
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