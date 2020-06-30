Певица SLAVIA решила выйти из тени своего звездного мужа и начать музыкальную карьеру, чем привлекла внимание широкой публики. Она уверяет, что в дуэте с любимым пела до его большой популярности, а к коллеге Оле Цибульской совсем не ревнует, ведь артистки – подруги.

SLAVIA недавно громко заявила о себе, выпустив клип на песню "Я тобі не мамка". Однако в интервью для ТСН.ua певица, настоящее имя которой Ярослава Хома, рассказала, что ее творческий путь начался еще в дошкольном возрасте. Именно музыка свела их с Дзидзьо, ведь супруги познакомились в музыкальном училище.

К теме Жена Дзидзьо примерила соблазнительные образы в новом клипе: видео

Впоследствии пара создала дуэт "Друзі", в составе которого выступали на свадьбах и развлекательных мероприятиях в Украине и за границей. Однако сейчас творческие пути SLAVIA и Дзидзьо разошлись. О том, что жена хочет заявить о себе широкой публике, артист даже не догадывался, ведь возлюбленная держала песню в тайне от него вплоть до самой премьеры.

А вот к дуэтам успешного мужа со звездными коллегами певица относится спокойно. Она уверяет, что этот опыт она уже имела и, возможно, запишет очередной хит вместе с Дзидзьо. Даже тесный творческий союз с Олей Цибульской не смущает SLAVIA.

Ревнует ли жена Дзидзьо к Цибульской?

Несмотря на множество слухов в прессе и предположений поклонников, Ярослава Хома уверена, что ее мужа с Олей Цибульской объединяет только музыка. Как оказалось, она знакома с артисткой лично еще с юности. Более того, именно SLAVIA поддерживала с ней связь в социальных сетях тогда, как жизненные пути Дзидзьо и Цибульской разошлись.

Не ревную. Вообще Оля и Дзидзьо познакомились на моих глазах, когда мы в юности все вместе ездили по вокальным фестивалям,

– призналась жена Дзидзьо.

Возлюбленная музыканта также довольно критично относится к совместному творчеству звездного дуэта. Она убеждена, что ее песня "Я тобі не мамка" превзошла все хиты Дзидзьо и Цибульской: "Касательно их дуэта, можно об этом много говорить, хвалить или критиковать. А можно просто встать и сделать лучше. Я выбрала второй вариант, и мне моя работа нравится значительно больше".