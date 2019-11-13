Журнал People назвал самого сексуального мужчину 2019 года: кто получил звание

В мире уже начинают подводить итоги 2019 года. В частности, журнал People объявил, кто стал самым сексуальным мужчиной года. По версии издания, победу одержал талантливый певец Джон Ледженд.

Как известно, в 40 лет Джон Ледженд может похвастаться немалыми достижениями и наградами. Знаменитый артист – лауреат престижных премий Оскар, Эмми и Грэмми. Однако эту серию его побед продолжила еще одна: в 2019 году он стал самым сексуальным мужчиной по версии журнала People. Соответствующую информацию опубликовало издание на своем официальном сайте.

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Сам артист не ожидал такого отличия, поэтому, узнав о победе, несколько разволновался.

Я был воодушевлен, но в то же время напуган, потому что это большое давление. Все будут разбирать меня по кусочкам, чтобы посмотреть, достаточно ли я сексуален, чтобы иметь это звание,

– поделился Джон Ледженд.

Джон Ледженд – самый сексуальный мужчина года



Джон Ледженд – самый сексуальный мужчина года / People

На такую новость мгновенно отреагировала жена Джона Ледженда – светская львица и блогер Крисси Тейген. Она не скрывала радости и гордости от очередного достижения любимого и призналась, что воплотилась и ее мечта.

"Я осуществила свою мечту – имею отношения с самым сексуальным мужчиной в мире! Какая честь! Ты прошел долгий путь, любимый", – написала Крисси.



Певец Джон Ледженд / People

Известно, что каждый год представители People объявляют имя самого сексуального мужчины года. При определении победителя учитывают не только популярность главного героя выпуска, но и его достижения в шоу-бизнесе. В 2018 году звание получил актер Идрис Эльба. Перед этим самыми сексуальными мужчинами года были Брэд Питт, Райан Рейнольдс, Джонни Депп, Джордж Клуни, Дуэйн Джонсон, Крис Хемсворт и другие.



Идрис Эльба стал самым сексуальным мужчиной 2018 года