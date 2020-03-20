Злата Огневич рассказала об отношениях с мужчинами: Мне везет на подонков

Популярная украинская певица Злата Огневич на днях дала откровенное интервью. Артистка рассказала об отношениях с мужчинами и призналась, что ей не удается построить крепкие отношения и поэтому она готова к искусственному оплодотворению.

Каждая женщина стремится найти свое счастье. Однако бывают моменты, когда трудно создать семью, найти настоящую любовь. Злата Огневич рассказала, что имеет проблемы в отношениях с мужчинами. Исполнительница считает, что ей везет на подонков. Этим она поделилась в беседе со Славой Деминым в программе "Слава+".

Читайте также: Джастин Бибер показал, с кем проводит время на карантине: нежное фото

Злата призналась, что когда пускает мужчину в свое сердце, то это приносит ей только боль и отчаяние.

У меня вообще с мужчинами очень печальная история. Могу сказать, что мне везет на подонков. Я очень доверчивый человек. Человек с опытом это видит и понимает. Когда я открываю ему свое сердце, понимаю, что нужна была только для коллекции и это очень больно,

– призналась певица.

Из-за такой ситуации она заявила, что готова к экстракорпоральному оплодотворению, если до 40-42 лет рядом с ней не будет того человека, с которым она хотела бы прожить всю жизнь.

Имею широкие взгляды на это. Я не хочу идти как жертва в жизни общества, потому что должна быть семья, дети и муж рядом. Но если я не могу найти этого человека? Я готова на искусственное оплодотворение, если придет время и пойму, что дальше уже некуда откладывать,

– рассказала Огневич.

Злата Огневич в программе "Слава+": смотрите видео онлайн