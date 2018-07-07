Звезда "Игры престолов" Лина Хиди рассказала о проблемах в карьере из-за скандального Вайнштейна

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Лина Хиди рассказала о Харви Вайнштейне
Лина Хиди рассказала о Харви Вайнштейне / Instagram / @iamlenaheadey

Известная английская актриса Лина Хиди ранее признавалась, что подвергалась сексуальным домогательствам со стороны американского продюсера Харви Вайнштейна, однако она снова нарушила молчание и поделилась новыми мыслями.

В интервью для издания The Times исполнительница роли Серсеи Ланнистер в "Игре престолов" рассказала, что ее карьера сильно пострадала из-за отказа в сексе с Вайнштейном. Он дважды предлагал ей интимную связь и успех в кино, однако та отказалась. Взамен студия Miramax, соучредителем которой является скандальный продюсер, прекратила с Хиди любое сотрудничество.

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Черт, может то, что я не переспала с ним, повлияло на целое десятилетие моей карьеры. К этим случаям я дважды работала с Miramax, но потом ничего не было,
– призналась британская звезда.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lena Headey (@iamlenaheadey)

 

Лина Хиди добавила, что ее первая встреча с Харви Вайнштейном состоялась в 2005 году на Венецианском фестивале. Тогда же он позвал ее на прогулку, где позволил себе "непристойные выражения и жесты". Следующая же их встреча состоялась в Лос-Анджелесе, где он пригласил ее в гостиничный номер и начал вопросы о личной жизни актрисы. После ответа, что ее интересует только работа и ничего больше, он попросил никому не рассказывать о встрече.

В чем суть скандала с Харви Вайнштейном?
Секс-скандал с голливудским продюсером вспыхнул в 2017-м. Более 100 женщин обвинили Вайнштейна в домогательствах. После огласки в США началась масштабная кампания против сексуального насилия. Вайнштейну предъявлены официальные обвинения, правда, только в совершении трех преступлений сексуального характера. А вскоре после этого – отпустили под залог в один миллион долларов. Сам продюсер в течение всего времени любую свою вину отрицает.

Гарві Вайнштейн і його жертви сексуальних домагань
Харви Вайнштейн и его жертвы сексуальных домогательств

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Теги: LifeStyle Голливуд Секс-скандал Харви Вайнштейн
Источник: 24 Канал
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