Звезда "Ирландца" Стивен Грэм присоединился к фильму "Веном 2"

Знаменитый 46-летний английский актер Стивен Грэм пополнил актерский состав супергеройского фильма "Веном 2". Релиз фантастического триллера запланирован на 2020 год.

Первая часть фильма "Веном" пользовалась большой популярностью среди ценителей супергеройских фильмов, поэтому создатели сразу же взялись за создание второй. Так, съемки "Венома 2" начались около месяца назад, в ноябре, а после этого авторы идеи подогревают интерес зрителей интересными новостями.

Кстати, стало известно, кто сыграет новую злодейку в популярном триллере "Веном 2"

Так, на сайте издания Deadline сообщили, что Стивен Грэм, который известен своими ролями в фильмах "Большой куш" и "Это Англия", присоединится к вселенной Венома.

Однако о самой роли английского звезды пока неизвестно. Поэтому фанатам франшизы стоит следить за официальными заявлениями создателей, возможно, в ближайшее время они сообщают, на чью сторону станет персонаж Грэма – Венома или Карнаджа.