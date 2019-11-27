Звезда "Властелина колец" признался, почему долго молчал о гомосексуальности

80-летний британский актер Иэн Маккаллен выпустил автобиографическую книгу. Он рассказал немало личного, в частности, назвал то, что мешало ему открыто говорить о своей сексуальной ориентации. Знаменитость боялся осуждения, после которого его актерская карьера потерпела бы крах.

Недавно звезда "Властелина колец", который сыграл Гэндальфа в кинотрилогии, поделился с миром своим жизнеописанием. В книге "Ian McKellen: A Biograph" он рассказал, почему решился заявить о своей гомосексуальности только в возрасте 49 лет.

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Иэн Маккаллен скрывал правду большую часть своей жизни, так как застал те времена, когда в Великобритании государственные структуры криминализировали гомосексуальность и считали ее общественным преступлением. Он подозревал, что после огласки он не получит признания и закончит актерскую карьеру, так и не сыграв свои главные роли.

Будут зрители воспринимать такие роли всерьез, как, например, Ромео, если будут знать, что в реальной жизни он предпочитает Меркуцио, а не Джульетту?

– риторически высказался в автобиографии Иэн Маккаллен.

В 1988 году Иэн заявил о своей гомосексуальности во время дебатов по радио, когда ведущий сказал что-то пренебрежительное в адрес геев.

Он променял жизнь в темном шкафу на свободу. Это вдохновляло его, заряжало энергией и давало силы, он никогда не думал, что способен на это. Он целомудрен, никогда не имел беспорядочных связей, он целиком и полностью предан своему делу. Он смог собрать все силы и направить их на изменения в социальной и политической сфере,

– написано в книге актера.

В свое время актер критически высказывался об отношении Голливуда к гомосексуализму. Он откровенно признался, что киноиндустрия только недавно признала равенство людей независимо от их пола и расовой принадлежности. А вот открыто говорить о звездах-геях до сих пор боятся.

Иэн Маккаллен также обвинил представителей кинопремии Оскар в том, что ни один гей, который признался о своей ориентации публично, не получил награду.



Открытый ЛГБТ-активист Иэн Маккаллен / Twitter /@IanMcKellen