Руслана презентувала новий музичний проєкт: фото та відео

Відома українська виконавиця Руслана днями в Києві презентувала новий музичний проєкт. Співачка представила відеороботу "Ми вітер" та мініальбом з однойменною назвою. Підтримати артистку прийшли її колеги по шоу-бізнесу.

Руслана Лижичко розпочала новий етап у своїй кар'єрі, презентувавши проєкт. У столиці України вона представила музичний ролик "Ми вітер"(We are wind) і мініальбом з однойменною назвою у поп-етно стилі, до якого входять чотири композиції. Світлинами з презентації зірка поділилася на своїй сторінці в інстаграмі.

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Відеороботу, що складається з елементів футуристики та попарту, показали на величезному екрані в київському кінотеатрі "Оскар". Кліп присвячений переходу людства на нову культуру енергії.

У коментарі сайту ТСН.ua співачка розповіла, що вона та її команда повністю відмовляються від формату простих соціальних відео та переходять на стиль попарт культури.

Підтримували колегу зірки шоу-бізнесу, серед яких були Катя Осадча та Ігор Кондратюк. Гостям на великому екрані показали відеокліп на пісню виконавиці "Ми вітер". Його знімали на вітряку в Херсонській області. Руслана створювала унікальний сюжет на вежі вітрогенератора на висоті 120 метрів над рівнем моря.

Ми показали прогресивне і надзвичайно інноваційне, доволі амбітне бачення завтрашнього дня. Бачимо майбутнє всього людства та своє життя на чистій енергії. Зі свого боку я зробила заклик і сказала, що музика, презентована мною, вже зроблена на чистій енергії. Вітряк, на який піднялася, щоб зняти своє відео – це вже сцена. Як співачка, я використовую мікрофон для того, щоб закликати людство переходити на чисту енергію,

– розповіла Руслана.

Пропонуємо переглянути серію фотографій з презентації цього проєкту.



Представлення музичного проєкту Руслани / Instagram / @ruslana.lyzhychko



Руслана виступає на презентації свого нового проєкту / Instagram / @ruslana.lyzhychko



Співачка Руслана / Instagram / @ruslana.lyzhychko



Руслана дає коментар телеканалу / Instagram / @ruslana.lyzhychko



Руслана та Ігор Кондратюк/ Instagram / @ruslana.lyzhychko



Руслана презентує проєкт / Instagram / @ruslana.lyzhychko



Катерина Осадча та Руслана / Instagram / @ruslana.lyzhychko



Презентація музичного проєкту Руслани / Instagram / @ruslana.lyzhychko

Презентація нового музичного проєкту Руслани: дивіться відео онлайн

Як Руслана знімала кліп "Ми вітер": дивіться відео онлайн