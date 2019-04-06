Сакура-фест в Ужгороді: чим дивуватимуть на фестивалі

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Сакури в Ужгороді 2019
Сакури в Ужгороді 2019 / 1zoom.ru

Цвітіння сакур на Закарпатті – явище, яке приваблює тисячі туристів. Подивитись на Ужгород, що тоне в рожевому цвіті, з'їжджаються зі всіх куточків України. Саме цій події, як і в попередні роки, присвятять "Сакура-фест".

Очікують, що цьогоріч сакури особливо рясно цвістимуть з 15 по 20 квітня. Фестиваль же почненться раніше – 12 квітня. І триватиме майже до кінця місяця – до 27-ого. 

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У рамках "Сакура-фест" проведуть виставку писанок, хіп-хоп чемпіонат, Wow Show Fest, фестиваль театрального мистецтва, турнір із футболу, канатні перегони, винний фестиваль Sakura Wine 2019. Навіть проведуть для гостей безкоштовну екскурсію по місту. 


"Сакура-фест" в Ужгороді: афіша

Росте сакура лише в Японії, деяких штатах Америки і на Закарпатті. І саме в Ужгороді є найбільша в Європі алея сакур, яка простягнулася по обидва береги річки Уж. Японська вишня особлива ще й тим, що підвищує вологість, зменшує температуру повітря, вловлює пил, зменшує загазованість та й просто прикрашає місто.

Деяким із ужгородських сакур майже 100 років. У 20-ті роки минулого століття, коли Закарпатська область входила до Чехословаччини, архітектори дізналися, що болотистий ґрунт чудово підходить для барвистої декоративної японської вишні. Посадили одну, а сьогодні це вже цілі алеї сакур.

Як сакури цвіли в Ужгороді минулоріч – дивіться яскравий фоторепортаж.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Подорожі Новини Закарпаття Ужгород Фестивалі
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