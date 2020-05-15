У салатовому топі та з косичками: Демі Роуз похизувалася грудьми в незвичному образі

Зірка британського модельного бізнесу Демі Роуз вкотре похизувалася пишним бюстом. Вона постала перед камерами у короткому салатовому топі, а волосся заплела в косички.

Демі Роуз не припиняє доводити, що є однією із найбільш відвертих та сексуальних моделей сучасності. Ледь не щодня на її особистій сторінці в інстаграмі з'являються звабливі світлини, які викликають захоплення у 14 мільйонів підписників. Красуня знає, як привернути до себе увагу та активно розбурхує мережу.

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Судячи з геолокації, знаменитість зробила фотографію Лондоні, де перебуває на самоізоляції. Вона постала перед камерою, п'ючи корисний коктейль. Одягнута в спортивний костюм салатового кольору, який складався із короткого топу та лосинів, що гарно підкреслювали пишні форми зірки. Акцент Демі, як завжди, зробила на грудях.

Довге та розкішне волосся Роуз заплела у незвичну для себе зачіску – дві косички. На обличчі зробила фірмовий макіяж у нюдових тонах з коричневим блиском на губах. Її вуха прикрашали мінімалістичні сережки.



Сексапільна Демі Роуз / Instagram / @demirose