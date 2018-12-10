Про площу Ринок, Високий замок у Львові чули, напевно, навіть ті, хто тут ні разу не був. Проте місто Лева має чим здивувати кожного туриста, варто лише трішки уважніше придивитись до його вуличок. Де погуляти у Львові та які неймовірні місця ховає в собі місто – читайте далі.

Львів – це кав'ярні, вузенькі вулички, захоплива архітектура та неочікувані страви й наливки. Сюди варто їхати хоча би тому, що такого атмосферного міста в Україні більше нема, бо тут кожен будинок, квартал, провулок дихають історією. Вони зберігають пам’ять про те, що відбулося багато століть тому. Це і створює неповторний шарм, яким зачаровуються туристи.

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Місто Лева – неповторне і якщо ви сюди приїдете хоч раз – то обов'язково захочете повернутися!

Що подивитися у Львові і куди піти погуляти – список найкращих місць

Площа Ринок

Звісно, ми не можемо оминути увагою популярні туристичні місця у Львові, тож почнемо саме з них. Площа Ринок – найвідоміша площа міста, яка розташована в самісінькому центрі. Від неї розходяться вулички, які всіяні різноманітними тематичними кафе та ресторанами. Тут же можна часто почути вуличних музикантів.



Площа Ринок у Львові

Де знайти: площа Ринок розташована в центрі міста.

Ратуша

Чудове місце для того, щоб оглянути центральну частину міста з висоти. Львівська ратуша найвища в Україні, її висота – 65 метрів. Тож з неї добре оглядається місто.



Вид на Львів з Ратуші вдень



Вид на Львів з Ратуші ввечері

Де знайти: площа Ринок, 1.

Італійський дворик

Затишна місцина у самому серці міста Лева. Тут можна відпочити від гамірних вулиць, наповнених туристами. Ще у 16 столітті, коли зводили дворик, власники намагалися облаштувати його так, щоб цей куточок став місцем відпочинку. Нині Італійський дворик часто приймає гостей. Тут працює кав’ярня, а також часто лунають джазові та класичні концерти.



Італійський дворик у Львові

Кращого місця для романтичної фотосесії і не вигадаєш!

Де знайти: площа Ринок, 6.

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Високий замок

Бути у Львові і не піднятися на Високий замок – це як у Києві не побачити Хрещатик. Це найвища точка міста Лева, висота гори – 413 метрів. Колись на ній височів замок. Забудовувати гору почали ще у 13 столітті. Коли замок розбудували і його стало добре помітно з навколишніх територій, то гору почали називати Замковою, або "Високим замком".



Високий замок – це насправді гора, а не замок

У 17 столітті через Львів пройшли шведські війська, які штурмували твердиню. Відтоді замок почав руйнуватися. І, на жаль, століття за століттям до його збереження ніхто не докладався. Камінням з гори мостили вулиці Львова, розбирали оборонні споруди, щоб будувати у місті кам’яниці. Нині із замкових укріплень залишилася невеличка стіна. А Замкова гора стала одним із найулюбленіших оглядових майданчиків для львів’ян та гостей міста. І це не дивно, адже вид з гори – дійсно неймовірний.



Вигляд на Львів з Високого замку

Львівська опера

Опера є однією з найбільш архітектурно виразних пам'яток Львова. Її витончене спорудження дивує жителів і гостей міста неймовірною розкішшю і досконалістю. Тут часто проходять оперети, опери та інші прем'єри.



Оперний театр у Львові

Де знайти: проспект Свободи, 1.

Пам’ятник сажотрусу

Цей пам’ятник розташувався досить високо – він розміщений на даху кав'ярні "Дім легенд" на Староєврейській вулиці.



Пам’ятник сажотрусу

Поруч із ним "припаркувалася" автівка. Уявіть собі, на сьомому поверсі! Як її вдалося туди завезти, не відомо. Але виглядає авто на тлі панорами міста вражаюче.



Лише у Львові можна покататись автомобілем... на сьомому поверсі!

Це авто приваблює до себе ще й фанатів книг про магічний всесвіт Гаррі Поттера, бо дуже вже вона нагадує автомобіль з фільмів про чарівника!



"Дім легенд" у Львові

Де знайти: Староєврейська, 48.

Личаківське кладовище

Зазвичай, кладовища – це не місце для туристів, але це не про Львів. Личаківський цвинтар – не просто місце для поховання, а історико-культурний музей-заповідник. Надгробні скульптури – справжні витвори мистецтва.



Личаківське кладовище у Львові

Найстаріші поховання на Личаківському кладовищі датуються кінцем 18 століття. Здебільшого тут ховали відомих людей. Тут похований польський письменник Артур Гротт та його кохана баронеса Ванда Монне. Також на львівському цвинтарі знайшли свій спочинок Іван Франко, Соломія Крушельницька, Маркіян Шашкевич.



Личаківське кладовище у Львові

Вже у наш час на цвинтарі поховали активіста Євромайдану Юрія Вербицького та генерал-майора Сергія Кульчицького, який загинув у зоні АТО.

Де знайти: Мечникова, 33.

Палац Потоцьких

Красива будівля у стилі класицизму зведена у 19 столітті. Ініціаторами створення палацу стала відома родина Потоцьких. Раніше на місці палацу Потоцьких був невеличкий мисливський будинок.

Де знайти: вул. Коперника, 15

Нетуристичні місця Львова

Справжній Львів відкриється, тільки якщо вирватися із замкнутого кола будівель, що примикають до площі Ринок, загубитися серед кривих вуличок Старого міста, не боячись заглядати у дворики й подвір’ячка.

Погуляти біля розкішних вілл

Трамвай № 2 віднесе вас з галасливого центру в тишу старовинних околиць, де серед розкішних вілл настане прозріння: місто може бути тихим.



Вулиця Генерала Чупринки

Вулиця Генерала Чупринки тягнеться від костелу св. Марії Магдалини (нині Будинок органної та камерної музики) до Академіка Рудницького. По ній зовсім не гуляють туристи, напевно, тому вона досі зберегла дух часу і не обзавелась десятками ресторанів і кафе. Колись цей район називався Кастелівка, і його близькість до центру підштовхнула до будівництва нових будинків в кінці XIX століття.



Вулиця Генерала Чупринки

Невгамовна фантазія архітекторів щедро вихлюпнулася на цю вулицю у вигляді безлічі вілл і особняків, побудованих для тодішньої львівської еліти та інтелігенції.

Одна з найбільш примітних будівель – будинок-замок на Генерала Чупринки під номером 50-52. Цікаво те, що особняк і зараз використовується за призначенням – в його квартирах живуть звичайні люди.



Будинок-замок на вулиці Генерала Чупринки, 50-52

Пластиліновий будинок

Творіння сучасних дизайнерів "пластиліновий будинок" нагадує творіння Гауді. Розташований будинок на вулиці Цетнерівка, 16, що недалеко від Личаківського парку. Господарю у спадок дістався абсолютно непримітний особняк, який він віддав на оновлення місцевому архітектору Миколі Сенику. І тепер будівля виглядає абсолютно нереалістично на тлі звичайних польських особняків, і шкода, що про нього мало хто знає.



Пластиліновий будинок у Львові

Де знайти: Цетнерівка, 16.

Університет безпеки життєдіяльності

Львівські університети загалом незаслужено позбавлені уваги туриста. Велична будівля Львівського університету безпеки життєдіяльності схожа на замок, і вона нічим не поступається Чернівецькому університету, який є головною туристичною візитівкою столиці Буковини.



Львівський університет безпеки життєдіяльності

Споруду в середині ХІХ століття зводив той самий архітектор, що й будівлю австрійського парламенту та віденського арсеналу. Тут розміщувався Будинок для інвалідів Галичини, скалічених у війнах. Головний недолік університету як об'єкту для туристів – він працює у закритому режимі, оскільки підпорядковується Держслужбі з надзвичайних ситуацій.



Каплиця при університеті

Але потрапити сюди можна! У неділю є можливість пройти на територію університету, адже тут розташована каплиця, де проводять богослужання. І якщо ви скажете, що йдете саме з такою метою – вас обов'язково пустять.

Де знайти: Клепарівська, 35.

Львівські парки

Парки у Львові – це справжня гордість міста, адже їх дуже багато і всі вони неймовірно красиві. Стрийський парк може здивувати своєю садовою архітектурою, парк "Знесіння" (колишній Цісарський ліс або Кайзервальд) починається з гори Лева і впирається у знаменитий Шевченківський гай – етнокомплекс просто неба, де проводять різноманітні свята та гуляння.



Стрийський парк

Взимку тут добре бродити по засніжених алеях, а влітку – влаштовувати пікніки на пагорбах, з яких відкривається чудовий краєвид на бляшані й черепичні дахи Старого міста.



Парк "Знесіння"

Зовсім невідомий туристам парк – Погулянка. Круті яри, вкриті масивними буками, спускаються з пагорбів вулиці Пасічної. Кращого місця, щоб відпочити від галасливого міста й не вигадаєш.



Парк Погулянка

Оглядові майданчики

Не побачивши місто з висоти, неможливо по-справжньому оцінити його масштаби. У Львові просто необхідно піднятися якомога вище і насолодитися красою флюгерів і дахів.

Ратушна вежа і Високий замок, з яких відкривається краєвид на місто, – занадто банальні, адже у Львові є маса нестандартних місць, звідки місто видно зі свіжого ракурсу.

По-перше, це церква Святих Ольги і Єлизавети, що на розі вул. Городоцька та Степана Бандери. За зовсім невелику суму з оглядового майданчика відкривається абсолютно нестандартний краєвид.



Церква Святих Ольги і Єлизавети

По-друге, альтернатива Високому замку – Лиса гора. З неї, на відміну від розкрученого серед туристів Високого замку, розстеляється фантастична панорама Старого міста, але при цьому абсолютно не заважають дерева. По-третє, можна сходити на оглядовий майданчик Цитаделі.



Вид на Львів з Лисої гори (або гори Князя Лева)

Двір загублених іграшок

У цьому незвичайному дворі зберігаються ляльки, плюшеві ведмеді, брязкальця, садові гноми, пластмасові Карлсони та інші іграшки. Антураж створює містичну атмосферу. За словами місцевих жителів, виставлена на загальний огляд колекція належить одному з мешканців. Про існування цього двору знають навіть не всі львів'яни.



Двір загублених іграшок у Львові

Де знайти: вул. Князя Лева, 3.

Галерея під відкритим небом

Один з найновіших арт-просторів розташований у центрі, у дворі біля площі Ринок. "Щось цікаве" – це єдина галерея під відкритим небом у Львові. Тут можуть виставляти свої роботи молоді художники, експозиції часто змінюються. Крім виставок, у "Щось цікаве" проводять майстер-класи та акустичні концерти. Тут також є лавка з виробами ручної роботи і однойменна кав'ярня.



Галерея під відкритим небом у Львові

Де знайти: площа Ринок, 13.

Вулиця з кількома назвами

Починаючи з 2006 року у Львові проходить фестиваль "КіноЛев". У фестивалю з'явилася своя традиція – до офіційної назви Архівної вулиці стали щорічно додавати ім'я того, кому присвячений черговий фестиваль. Тепер вулиця, крім основної, має ще багато назв: Бергмана, Фелліні, Трюффо, Іллєнка та Параджанова. Відповідні таблички вішають на одній із будівель короткої Архівної вулиці.



Вулиця Архівна у Львові

Де знайти: вул. Архівна (між вулицями Братів Рогатинців та Валовою)

Звісно, це далеко не всі місця у Львові, які варто відвідати і побачити. Бо кожна вулиця міста Лева береже в собі багато таємниць та несподіваних архітектурних творінь – ми лише спробувати показати вам частину з них.

Відкривайте Львів для себе! Бажаємо гарних подорожей!