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Сина легендарного Джона Леннона екстрено прооперували: відома причина

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Джуліану Леннону діагностували меланому / www.hollywood.com

Знаменитого британського музиканта Джуліана Леннона, який є нащадком учасника The Beatles Джона Леннона, терміново прооперували. Під час огляду лікар помітила на тілі артиста злоякісну меланому.

56-річний Джуліан Леннон сам звернувся за допомогою до дерматолога, про що розповів на офіційній інстаграм-сторінці. Під час огляду працівниця шпиталю помітила, що родимка на голові артиста має неправильну форму та відправила на обстеження. Як виявилось, він мав злоякісну меланому, яка могла з часом привезти до смерті. Тому Джуліана Леннона екстрено прооперували. 

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Сам музикант і досі оговтується від пережитого. Чоловік стверджує, що пам'ятає ту родимку змалку, тому й подумати не міг, що вона може перетворитись на злоякісну пухлину. 

Проблема в тому, що ви думаєте, що у вас є час. Декілька днів тому я пішов до моєї дерматологині, тут, в Лос-Анджелесі, коли вона помітила невелику шишку на моїй голові, яка була насправді родимкою, яка була там упродовж останніх 57 років. Але все відчувалося трохи інакше,
– поділився Джуліан Леннон. 

Після хірургічного втручання артист продовжує проходити курс обстеження. Наразі пухлину Джуліана Леннона відправили на експертизу та взяли в чоловіка додаткові аналізи. Результатів він з острахом очікує всередині лютого, тому отримав підтримку від прихильників та інформуватиме громадськість про перебіг обстеження. 

"Я отримаю ці результати наступного тижня. Я не можу сказати вам, що я відчував, від однієї миті радості до страху, що я можу піти в будь-який момент. Я все ще тремчу всередині! Але моя віра сильна", – додав він. 

Що таке меланома?Це найнебезпечніша форма раку шкіри, яка розвивається з пігментних клітин меланоцитів. Через порушення структури ДНК відбувається їх безконтрольне злоякісне розмноження. Існує кілька видів меланом, які впливають на прогноз успішності лікування хворого. Недуга є смертоносною, якщо вчасно її не виявити та не звернутись за допомогою до медиків.

Більше про меланому, її симптоми, види та перебіг хвороби – читайте тут. 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Онкозахворювання Зіркові хвороби
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