Скандал з візою у США в Міс України-Всесвіт: чим все завершилось

Українська модель Анастасія Суббота з другої спроби все ж отримала візу у США і вже через три тижні представлятиме Україну на міжнородному конкурсі краси.

Чому Анастасію Субботу не пускали в США?

Переможниця конкурсу Міс Україна-Всесвіт 14 листопада отримала відмову у візі до США, пояснюючи своє рішення непереконливістю документів, наданих дівчиною. Президент конкурсу Міс Україна-Всесвіт Анна Філімонова зазначила, що 26-річна Анастасія виконала всі умови та вчасно подала документи на розгляд посольства, під час співбесіди чудово відповіла на всі питання англійською мовою та пояснила мету поїздки.

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Окрім розмови з представником консульства, модель додала запрошення на Міс Всесвіт-2019, довідку від банку з випискою про рух грошових коштів на її рахунку та всі інші необхідні документи. Але у консульстві США, за думкою Філімонової, не приділили достатньої уваги документам Субботи. Відтак було направлено звернення до очільника дипустанови, адже у випадку повторної відмови Анастасія Суббота могла б не потрапити на конкурс 8 грудня.

Варто знати: згідно з умовами організаторів, претендентка Міс Всесвіт на головну корону мала б приїхати до Атланти (США) за два тижні до зйомок. У разі відмови в американській візі, це може стати причиною для скасування заявки України на участь у конкурсі Міс Всесвіт.

Чим завершився візовий скандал?

16 листопада модель Анастасія Суббота повторно пройшла співбесіду в посольстві США і на цей раз все ж отримала візу. Про це повідомили організатори конкурсу Міс Україна-Всесвіт. Ймовірно, на позитивне рішення повпливало звернення Анни Філімонової та розголос про інцидент в українських ЗМІ.

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Тепер же Міс Україна-Всесвіт готується до відправлення на міжнародний конкурс вже за декілька днів. Фінал конкурсу краси Міс Всесвіт відбудеться 8 грудня в Атланті.