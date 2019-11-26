Слава Камінська назвала причину розлучення з чоловіком: подробиці

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Співачка Слава Камінська / Instagram /@babaslavka

Співачка зізналася, що їхнім стосункам завадили батьки. Вони часто втручалися в особисті справи родини з порадами. Мама Слави разом з свекрухою тиснули на зірку, а чоловік не підтримував її у такі складні моменти. Сам Едгар нещодавно заявив, що розлучився з співачкою через ревнощі.

Від червня цього року не вщухають розмови про причини розлучення зіркової пари солістки "НеАнгелів" та пластичного хірурга Едгара Камінського. Проте лише зараз експодружжя публічно говорить про справжні причини, що зруйнували їхню сімейну ідилію. Слава Камінська розповіла про свої переживання в програмі Ольги Горбачової. 

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Зірка розповіла, що винесла цінний життєвий урок зі свого другого шлюбу. Вона запевнила, що більше ніколи не дозволить батькам втручатися в сімейні справи. 

Все було добре, поки не стали втручатися батьки. Я можу сказати тепер з впевненістю, якщо є можливість, потрібно, щоб за дітьми дивилися няні. Не можна, щоб батьки часто входили до вашого особистого простору,
– розповіла Слава Камінська. 

Співачка зізналася, що вперше вони з Едгаром посварилися саме через батьків. Конфлікт стався через няню, яка не влаштовувала свекруху та маму самої Слави. Зірка не приховує, що вони дуже потоваришували і разом намагалися повчати співачку. Вона вирішила поділитися з цим із чоловіком. 

От із твоїм характером, ти не права,
– почула у відповідь зірка, яка за будь-яких обставин підтримувала коханого. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

У Слави були чудові стосунки з мамою Едгара до того часу, поки жінка, у зв'язку з проблемами зі здоров'ям, не почала проводити весь свій вільний час з онуками у домі зіркового подружжя. Співачка не була проти гостей, але відчувала, що втратила авторитет в родині. 

Натомість ексчоловік співачки розповів, що під час операцій він не повинен думати про домашні проблеми або напружені дзвінки. Але в його стосунках це траплялось надто часто і через це йому було важко зосередитись на роботі. 

Вона хотіла постійно себе поліпшити – трохи збільшити форму грудей, або якось змінити ніс, губи. Я був проти цього. І це було табу, я постійно казав "ні". Ми лаялися і могли кілька тижнів не говорити на цю тему,
назвав одну з причин розлучення Едгар. 

Зараз Слава Камінська перебуває в нових стосунках, які допомогли їй побороти внутрішні переживання після розірвання шлюбу. 

Я вже все проплакала. Просто поки плакала, раптом, звідкись, як завжди буває. Вдвох цікавіше. І легше. Я не входжу у нові стосунки, я так ніжку засунула і капці не одягаю. Це рятівне коло, назвемо це так,
– зізналася співачка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Слава Камінська Зіркові розлучення
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