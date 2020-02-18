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Солістка гурту KAZKA зізналась, що зламала палець колезі під час бійки

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Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька / Пресслужба "Люкс ФМ"

Гурт KAZKA стрімко підкорив українських та закордонних меломанів. Однак у колективі трапляються і конфлікти, які одного разу завершились переломом.

Про це музиканти зізнались у популярній програмі "СЛАВА+", яка виходить на ютуб-каналі "Люкс ФМ". У шоу взяли участь всі учасники гурту KAZKA – Олександра Заріцька, Дмитро Мазуряк та Микита Будаш.

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Артисти не оминули питань про особисті стосунки в колективі. Тоді ж Олександра Заріцька розповіла ведучому Славі Дьоміну, що насправді між ними трапляються не тільки буденні сварки. Солістка гурту пригадала, як побила Дмитра Мазуряка через невдалий жарт. Тоді Олександра Заріцька навіть зламала музиканту палець. Цю інформацію підтвердив і сам Дмитро, який визнав свою провину. 

Був концерт і туди приїхало багато місцевих музикантів-гуцулів… Багато людей, яких я знаю давним-давно. І я з ними спілкувався, познайомив їх із Сашею і сказав погане про харків’ян. Я такий кажу: "Бачиш, тут всі свої, свої пацани-гуцули, не то, що твої з Харкова на асфальті". І в цей момент у мене зламався палець,
– розповів Дмитро Мазуряк. 

Інцидент стався одразу перед виступом, тому музиканту довелось відіграти концерт із травмою. Перед виходом на сцену Дмитру Мазуряку наклали гіпс.

"Будете знати, як ображати харків’ян", – додала Олександра Заріцька.

Більше про стосунки у гурті KAZKA, контракт з Юрієм Нікітіним, Євробачення та інше – дивіться у випуску СЛАВА+:

Що відомо про гурт KAZKA?Це гурт з Києва, який був заснований Олександрою Заріцькою та Микитою Будашем у 2017 році. Згодом до музикантів приєднався Дмитро Мазуряк, який грає на сопілці. KAZKA записує треки українською мовою, додаючи до них етнічні мотиви. Саме це і зробило колектив шалено популярним. 

Свою кар'єру артисти починали із вокальних шоу: у 2014 році солістка гурту взяла участь в проєкті "Голос країни-4", а в 2017 році музикантам вдалось пройти кастинг шоу "Х-фактор-8" з авторською піснею "Свята" і в команді Андрія Данилка успішно дійти аж до 5 прямого ефіру. Вже на початку 2018 року гурт отримав чимало музичних пермій та був названий "Відкриттям року". Окрім цього, учасники KAZKA брали участь у Нацвідборах Євробачення, однак потрапити на міжнародний конкурс поки не змогли. 

Наразі колектив можна з легкістю назвати одним з найуспішніших, адже гурт має концерти не тільки в Україні, але і за її межами. Музиканти KAZKA можуть похизуватись чималим турне в США, яке пройшло у 2019 році. 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України Зіркові хвороби KAZKA LifeStyle
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