Співачка Слава Камінська заявила про переслідування невідомим чоловіком

Українська артистка Слава Камінська заявила своїм фанатам у соціальній мережі Instagram, що за нею слідкує підозрілий чоловік – часом пише погрози на її сторінці та навіть спробував вломитися у її квартиру.

Учасниця української групи "НеАнгели" прикріпила у своєму дописі відеоролик на якому показала невідомого чоловіка, який представився Романом. Він просив артистку відкрити двері квартири та взяти від нього лист. На таке прохання Слава відмовилась та безрезультатно намагалась дізнатись, хто його впустив у будинок житлового комплексу.

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Дорогі друзі та всі, хто на мене підписаний! Прохання впізнати ось цю людину. Не впевнена, що він психічно здоровий... Буду дуже вдячна, якщо хтось впізнає цю людину, для того щоб я написала належну заяву в поліцію із зазначенням його даних. Спасибі,

– поділилась артистка.

Наразі невідомо, чим закінчився інцидент та чи справді чоловік переслідував артистку. Коментатори не на жарт хвилюються за співачку та просять її бути обережнішою, а деякі з них навіть рекомендують шукати Камінській нового чоловіка, щоб той в таких випадках її зміг захистити.

Що відомо про розлучення Слави та Едагара Камінських?Вперше про розрив стосунків представники ЗМІ довідались 5 червня. Тоді на офіційному сайті столичного суду з'явились документи про розлучення Слави та Едгара Камінських. У заяві було вказано, що ініціатором був пластичний хірург. Згодом Едгар у своєму блозі написав, що все до кращого.



Сама ж Слава відмовлялась публічно коментувати розрив. А от її чоловік пояснив прихильникам, що 2 роки тому теж хотів покласти край стосункам. Але тоді він дав шлюбу другий шанс. "Я завжди так роблю – даю другий шанс не іншій людині, не співробітнику, не другові чи знайомому, а саме собі, адже це моє рішення, мій вчинок і мій висновок. Другий шанс – це час для аналізу першого рішення і виведення", – зізнався пластичний хірург після нападок хейтерів. 2 липня пара офіційно розлучилась.