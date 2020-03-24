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Співак Лев Лещенко госпіталізований з підозрою на коронавірус

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Лев Лещенко госпіталізований з підозрою на коронавірус / Фото з відкритих джерел

Відомий радянський артист разом з дружиною Іриною перебуває в лікарні. У Льва Лещенка підозрюють коронавірус. Співак відчув ознаки застуди після повернення з США, проте медики відмовилися оглянути хворого вдома.

Про госпіталізаціяю артиста повідомив його концертний директор для "Інтерфаксу". За його словами, 11 березня Лев Лещенко повернувся з США та відчув перші симптоми хвороби. Зважаючи на поширення коронавірусу, він викликав лікарів додому, проте ті відмовили співаку. 

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Впродовж 10 днів 78-річний Лев Лещенко та його 65-річна дружина Ірина провели в самоізоляції. Проте рідні пари порадили їм самостійно звернутися до медиків для обстеження. Зараз подружжя перебуває у спеціалізованій лікарні у селищі Комунарка неподалік від Москви. 

До нас ніхто не їхав. Вони бояться. Спробуйте сказати, що ви з-за кордону повернулися, вони точно не приїдуть,
– прокоментував концертний директор. 

Представник артиста наголосив, що пара пройшла всі необхідні тести на встановлення коронавірусу і за три дні дізнається результати. Проте наразі лікарі запевняють, що стан Льва Лещенка стабільний. 

Варто зазначити, що станом на 24 березня у Росії встановлено 495 випадків зараження коронавірусом, а епіцентром хвороби залишається столиця Москва – 290 випадків. 

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Автор: Марина Джура
Теги: Коронавірус Covid-19 LifeStyle Новини Росії Новини LifeStyle
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