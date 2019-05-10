Стів Ірвін – "мисливець" за крокодилами, який трагічно загинув під час зйомок

Cміливістю Стіва Ірвіна захоплювалися в усьому світі. Він став кумиром любителів природи та гострих відчуттів, і мріяв побачити, як його діти продовжать справу його життя. Про відчайдушного натураліста і захисника природи, якому судилося загинути за улюбленим заняттям – читайте у матеріалі 24 каналу.

Стівен Роберт Ірвін народився 22 лютого 1962 року в Австралії. Хлопець змалку звик до диких тварин, адже його сім'я утримувала невеликий зоопарк. Ще зовсім юним Стів почав брати участь у ловлі крокодилів для парку рептилій своїх батьків, а в зрілому віці перейняв бізнес.

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В цьому зоопарку Ірвін зустрів і свою майбутню дружину – Террі. Дівчина виявилася не менш відчайдушною, тож після весілля вони вирішили присвятити рептиліям власний медовий місяць. Взявши з собою оператора, Террі зі Стівом зняли свій перший фільм про крокодилів, який згодом зробив Стіва популярним на весь світ.



Стів та Террі Ірвін

Відважним ловцем рептилій зацікавився канал Discovery і вже в 1992 році світ побачив знаменитий цикл фільмів "Мисливець на крокодилів".

Дивіться фільм "Мисливець на крокодилів" зі Стівом Ірвіном:

На телеекранах він мав вигляд безстрашного любителя природи. І працював не лише з рептиліями, але й з хижаками та отруйними тваринами, часто наближаючись до них настільки близько, що в глядачів від страху завмирало серце.

Дружина супроводжувала Стіва чи не у кожній його подорожі, а після народження у пари дітей часто можна було побачити на зйомках і найменших членів сім'ї.



Роберт Ірвін з дружиною та донькою

Проте публіка не завжди схвалювала таке видовище. Якось, вкотре демонструючи своє вміння "спілкуватися" з крокодилами, Стів з'явився у кадрі із своїм місячним сином на руках. Однією рукою він годував гігантську рептилію, а іншою – підтримував дитину. Звичайно, все закінчилося добре, проте, після випуску програми Стіву доводилося ще довго виправдовуватися перед Службою захисту дітей та невдоволеними глядачами.



Син Стіва Ірвіна

Дивіться відео про одну з найбільших видів акули:

Окрім відданих фанатів, були й ті, хто вважав роботу Ірвіна небезпечною для навколишнього середовища. У 2004 році йому довелося зупинити зйомки кількох своїх успішних проектів, після того, як суспільство розкритикувало його ставлення до деяких тварин. Офіційною версією був той факт, що зйомки несуть шкоду популяції китів та пінгвінів в Антарктиді.

Дивіться відео з небезпечним крокодилом Граямом:

Проте завзятості в чоловіка було більше ніж достатньо, тож своєї справи він кидати не збирався. Здавалося, що небезпека лише додає йому азарту.



Відважне полювання на крокодила

Неодноразово Стів отримував травми, потерпав від нападів диких тварин, і лікарям доводилося зашивати небезпечні рани на його тілі. Проте любов до природи була сильнішою за будь-який страх.

Про трагічні зйомки документального фільму "Смертельний океан" – дивіться у програмі.