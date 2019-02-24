Свіжі прогнози на Євробачення-2019: Україна піднялась у рейтингу

Попри те, що ще не всі країни оприлюднили своїх учасників та їх пісні, які будуть брати участь у пісенному конкурсі Євробачення-2019. Букмекерські контори вже почали робити свої прогнози. І якщо раніше Україна навіть не входила до топ-10 кращих, то після перемоги на національному відборі MARUV, наша країна піднялась у рейтингу та посіла четверте місце.

Такі результати станом на 24 лютого оприлюднили на офіційному сайті Євробачення.

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Варто зазначити, що тривалий час Україна трималася на 16 сходинці, але після перемоги на Нацвідборі Євробачення MARUV шанси України оцінюють позитивніше.



Букмекерські прогнози на Євробачення-2019

Перші позиції, окрім України займають Росія, Швеція та Італія, проте ані Росія, ані Швеція наразі не представили пісню, з якою виступатимуть їхні конкурсанти.

Зазначимо, що РФ на пісенному конкурсі в Тель-Авіві представлятиме Сергій Лазарев, який у 2016 році вже брав участь у Євробаченні, проте зайняв друге місце. Наразі співаку хочуть заборонити презентувати Росію через підтримку України й те, що артист визнає Крим українським.

До слова, фінал конкурсу Євробачення відбудеться 18 травня в Ізраїлі. Варто зазначити, що попри перемогу MARUV, Національна суспільна телерадіокомпанія ще не прийняла остаточне рішення про участь артистки у пісенному конкурсі.

Чому розгорівся скандал довкола участі Maruv у Євробаченні-2019?Maruv перемогла у фіналі Нацвідбору Євробачення-2019 та отримала право представляти Україну на пісенному конкурсі. Проте чимало українців висловлюються проти виступу артистки на конкурсі від України, адже Maruv продовжує гастролювати Росією. Співачка свої концерти в Росії аргументує тим, що цими виступами сприяє "миру між країнами".



При цьому Maruv заявила, що вважає Крим територією України, але не змогла однозначно відповісти на питання про війну на Донбасі. Співачка сказала, що це дуже складне запитання для неї, адже її близькі втратили домівки на Донбасі, і їй про це дуже важко говорити. Maruv додала, що "хоче, аби настав мир, і щоб нарешті це закінчилося".