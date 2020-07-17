Днями організатори проєкту "Танці з зірками 2020" оголосили ім'я першого зіркового учасника. Ним став улюбленець мільйонів жінок, співак Олег Винник. Тепер стало відомо ім'я його партнерки. Артист боротиметься за перемогу на паркеті разом із хореографинею Оленою Шоптенко.

Про це Олена розповіла на особистій сторінці в інстаграмі. Вона опублікувала спільне фото з виконавцем та викликала активні обговорення серед користувачів мережі.

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Олег та Олена змагатимуться за кубок на головному танцювальному шоу країни. Глядачі спостерігатимуть за пристрасними та ніжними танцями вже цієї осені.

"Потанцюємо, Олеже Виннику?", – підписала світлину Шоптенко.

Винник є одним із найзатребуваніших та найпопулярніших артистів у вітчизняному шоу-бізнесі. На своїх концертах він збирає тисячі прихильниць. Звісно, що багато з них прагнутиме побачити свого кумира на паркеті особисто.

Проте у 2020 році шоу буде проходити у дещо незвичному режимі. Через пандемію коронавірусу, ймовірно, зйомки відбуватимуться без глядачів. Або ж, можливо, їх розсадять за столики із дотриманням соціальної дистанції. Наразі організатори не повідомляють про формат цьогорічного проєкту, проте радують прихильників, оголошуючи перших зіркових учасників.