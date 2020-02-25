Тімур Мірошниченко обвінчається з дружиною через два роки після одруження

Популярний український телеведучий та шоумен Тімур Мірошниченко на початку лютого цього року вдруге став батьком. Вже цієї суботи, 29 лютого, відбудуться хрестини його синочка Марка. Напередодні цієї події він дав інтерв'ю, в якому розповів про дружину та зізнався, що вони вирішили обвінчатися через 2 роки після весілля.

Тімур та його дружина Інна виховують двох дітей – доньку Мію та сина Марка. Зараз зіркова сім'я відпочиває на Кіпрі, проте зовсім скоро вони повернуться, адже на Марка чекає церемонія хрещення. В програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" Тімур поділився подробицями життя після народження другої дитини.

Читайте також: Лілія Ребрик поділилася секретом збереження пристрасті у сімейному житті

Спершу шоумен заявив, що Інна проклала шлях до його серця через шлунок.

Якось вона мені написала: "Ти о котрій звільняєшся?" Я відповів: "Десь після 11-ої". Інна запросила на чайок, мовляв, приготувала мені сюрприз. Приїжджаю, а вона "Наполеон" спекла. А я ж тоді готувався до Євробачення і, само собою, солодкого в такий час не можна було їсти. Я шматочок з'їв, кажу: "Дякую, смачно", і більше не брав. Вона так образилась на мене!

– розповів Тімур.

Донечка Мірошниченків народилася влітку 2018 року, тоді зірковий тато не був присутній на пологах, проте виправив цю ситуацію, коли народжувався син і підтримував дружину в пологовому.

Ми, чоловіки, ніколи в житті не зрозуміємо того болю, який витримують жінки під час пологів. Тому просто бути поруч, навіть тою людиною, яку треба не за чимось послати, а кудись. Я раджу всім чоловікам обов'язково ходити на пологи,

– сказав ведучий.

Тімур також додав, що, коли народився Марко, його дружина пережила післяпологову депресію.

Вона була і, в принципі, це абсолютно очікувана історія. Я чув про таке поняття, але не знав, як це виглядає. І коли вона проявлялася після першої вагітності, то мені було в певний момент ніяково. Найголовніше – правильно ставитися до цього, витримати, підтримати в потрібний момент або навіть просто помовчати,

– поділився Мірошниченко.

Телеведучий заявив, що невдовзі обвінчається зі своєю дружиною після двох років подружнього життя.

Ми вирішили, що ще цього року обвінчаємося. Більше того, нам до пари пообіцяли стати мої батьки, тому що вони не вінчані, та батьки Інни. Тобто у нас буде величезне сімейне вінчання, але вже після Великодня,

– зізнався Тімур.

Тімур Мірошниченко в програмі "Ранок з Україною": дивитись відео онлайн