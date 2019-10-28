Тіна Кароль презентувала дебютну пісню в дуеті з Даном Баланом: відео виступу

Українська співачка Тіна Кароль вперше заспівала з Даном Баланом. Такий дует викликав чимале обговорення у мережі, адже знаменитостям приписували романтичні стосунки на шоу "Голос країни-9". Презентували свій трек Тіна і Дан у прямому ефірі шоу "Танці з зірками 2019".

10 випуск "Танців з зірками 2019" став одним із найбільш цікавих. Організатори запропонували учасникам перевтілитись у містичних героїв та показати постановки у стилі Геловіну. Така непересічна тема ефіру сподобалась не тільки представникам шоу, але й зірковим суддям та ведучим, які також постали перед камерами у моторошних образах.

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Однак привернули увагу й запрошені гості ефіру. Так, вдруге на паркет проєкту вийшов Дан Балан. Артист презентував спільну пісню з Тіною Кароль, яку він написав спеціально для цієї творчої колаборації. Трек отримав назву "Дороги", а під ліричну музику поп-діва українського шоу-бізнесу та її запальний колега станцювали віденський вальс.

"Танці з зірками 2019" 10 випуск: дивитись онлай – виступ Тіни Кароль і Дана Балана

Раніше у мережі з'явились перші кадри з репетицій. На них було видно, як Тіна Кароль і Дан Балан готуються до прямого ефіру. Артисти зайняли один із залів "Танців з зірками", а співачка не приховувала зніяковілість біля харизматичного чоловіка.

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Тіна Кароль та Дан Балан виступлять у дуеті / ТСН



Тіна Кароль і Дан Балан / Instagram / @_fantin

Чому були чутки про роман Тіни Кароль та Dan Balan?

Співачка Тіна Кароль та її молдовський колега Dan Balan стали зірковими тренерами вокального шоу "Голос країни-9". Для співака такий досвід був новим, тому він залюбки спілкувався з іншими суддями проєкту. Особливу увагу під час випусків він приділяв розкішній Тіні Кароль та відзначився не одним романтичним вчинком.



Так, на так званих "сліпих прослуховуваннях" Dan Balan, виконуючи пісню "Люби", галантно підійшов до своєї колеги та запросив її до дуету. Однак артистка делікатно відмовила йому. Окрім цього, двоє трнерів встигли станцювати разом, коли харизматичний співак хотів навчити Тіну Кароль виконувати гуцульські па. Але українка йому дала кращий майстер-клас. Тіна неодноразово отримувала компліменти від колеги та розкішні квіти. Вже після закінчення проєкту, Dan Balan зізнався, що Тіна Кароль – це найкраще, що було на шоу.