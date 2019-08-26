Тіна Кароль запалила у прямому ефірі "Танці з зірками 2019": відео виступу

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Тіна Кароль виступила на "Танцях з зірками 2019"
Тіна Кароль виступила на "Танцях з зірками 2019" / Прес-служба "Української пісні"

Співачка Тіна Кароль стала запрошеною гостею дебютного випуску "Танців з зірками 2019". Артистка не упустила можливості презентувати свою пісню "Вабила", яку супроводжувала запальною постановкою.

Як відомо, Тіна Кароль погодилась на пропозицію представників розважального шоу та стала ведучою дебютного випуску. Її участь у проекті є знаковою, адже 13 років тому вона з Юрієм Горбуновим вела перший в історії України прямий ефір "Танців з зірками". 

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Артистка вийшла на паркет у розкішній сріблястій сукні з чималим розрізом на нозі. У мережі опублікували ролик, на якому видно не тільки приголомшливе вбрання Тіни Кароль, але й останню підготовку до її ефектного виходу.

Для дебютної телепрезентації пісні "Вабити" Тіна Кароль змінила вечірнє вбрання на міні-сукню. Артистка показала запальні танці з шоу-балетом, зірвавши у залі овації. 

"Танці з зірками 2019" 1 випуск: дивитись онлайн – виступ Тіни Кароль 

Відео буде згодом

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Теги: LifeStyle Тіна Кароль
Джерело: LifeStyle 24
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