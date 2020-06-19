У топі без бюстгальтера: Леді Гага без макіяжу показала природну красу – фото
Епатажна американська співачка Леді Гага приголомшила шанувальників новим фото. Вона постала перед камерою без макіяжу та продемонструвала натуральну красу.
Леді Гага не соромиться публікувати у мережі різноманітні фото. Вона позує у відвертих фотосесіях, показує свої принади та не зважає на думку оточуючих. На особистій сторінці артистки в інстаграмі з'явився черговий провокативний знімок.
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Виконавиця поширила селфі, яке зробила на тлі басейна. Вона зображена без макіяжу, а волосся зібрала ззаду. Прихильники одразу звернули увагу на природну красу знаменитості, адже вона вкотре продемонструвала чудовий зовнішній вигляд без використання косметики.
Також цікавим є вбрання Леді Гаги. Вона похизувалася пікантними формами, одягнувши короткий топ рожевого кольору без бюстгальтера. Він підкреслив інтимні зони її грудей.
На фотографії можна розгледіти і засмагу співачки. Ймовірно, вона в такому образі ніжилася на сонці.
Думати про світ і посилати любов. Я гуляю по колах, інколи замислююся про те, що хочу сказати. Я хочу сказати, що я тебе люблю,
– написала в публікації Леді Гага.
Леді Гага показала, як виглядає без макіяжу / Instagram / @ladygaga