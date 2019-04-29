Це був крах, – Олег Винник поділився спогадами про виступи в Німеччині

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Олег Винник
Олег Винник / politeka.net

Перед тим, як стрімко увірватись до українського шоу-бізнесу та завоювати звання секс-символу, Олег Винник працював у Німеччині. Там артист виступав у мюзиклах і виставах.

У програмі "Світське життя" співак вирішив відповісти на питання ведучої та поділитись спогадами про один конфуз. Олег Винник зізнався, що під час постановки мав досить великий монолог, слова якого він забув на сцені. Тоді кілька секунд здавались йому вічністю.

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"Звичайно, люди знають всі пісні, і якщо я перекручу якусь фразу чи забуду, то вони не звернуть на це увагу! У мене були часи, коли я грав мюзикли у Європі, і у мене там були довгі монологи німецькою мовою. На сцені відбувається дія, коли я розповідаю співрозмовнику про своє життя, і… забуваю текст. Дивлюся на нього, а в нього тесту немає, а оркестр тим часом чекає і грає кульмінаційну музику. Співрозмовник тоді каже мені: "Месьє, чим я можу вам допомогти?", а я такий відповідаю: "Краще б ти мовчав". Я, звичайно, згадав потім слова, але ці секунди для мене здавалися вічністю… Коли ти втрачаєш текст, коли стоїш на сцені, то це крах!" – згадав із усмішкою Олег Винник.

Окрім цього, співак відверто розповів, як ставиться до пародій про нього. Під час шоу Оля Полякова заспівала фрагмент пісні у манері Олега Винника, викликавши сміх у залі. Однак це аж ніяк не засмучує артиста.

Коли вдалі та "смачні" жарти, то я і сам сміюся! А бувають і безталанні жарти, коли люди хочуть "хайпанути" на Виннику, – то це ні! 
– додав Олег Винник. 

 

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Теги: LifeStyle Музика Олег Винник
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