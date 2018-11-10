Це лохотрон: Аніта Луценко прокоментувала "супер-засоби" для схуднення

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Аніта Луценко
Аніта Луценко / www.instagram.com/anitasporty

Фітнес-тренер та експерт зі схуднення Аніта Луценко розповіла, що схуднення жодні "таблетки" не допоможуть. За її словами, треба дбати про здоровий спосіб життя і правильне харчування – тільки так, можна покращити фігуру.

Про це Аніта розповіла шанувальникам на своїй сторінці в Instagram.

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За її словами, якщо немає правильного повноцінного харчування і регулярних тренувань, нічого не відбудеться з покращенням фігури.

Якщо людина шукає способи схуднення в таблетках, поясах, кремах, саунах, масажах, чаях, водоростях, жироспалювачах, воді з лимоном, ягодах, голодовках, дієтах, то фіг вам! Це просто віра в казку і небажання брати відповідальність за своє тіло і просто працювати над собою!
– наголосила Луценко.

Фітнес-тренерка додала, що завдяки таким "супер-засобам" ефект може бути, однак мізерний і недовгий.

"Це просто трата часу і грошей! Все просто і складно водночас! Бажаю всім, не вестися на лохотрон, якщо є охота змінитися. Казки читайте дітям, а самі працюйте над собою і своїм способом життя! А якщо немає бажання працювати, то розслабтеся і отримайте повне задоволення від періоду "так пішло воно все, хочу і їм і нічого не роблю", – зазначила Аніта.

 

Теги: LifeStyle Дієти Здорове харчування
Джерело: 24 канал
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