Туроператор Join UP зменшив польотну програму з України до Єгипту: список скасованих рейсів
Український туристичний оператор Join UP значно скоротив кількість рейсів з України до Єгипту, які мали бути в липні. У компанії пояснюють таке рішення зменшенням попиту серед туристів через карантин. Список рейсів, які скасували – читайте у матеріалі.
Інформацію про скасування рейсів опублікували на офіційній сторінці туроператора у фейсбуці. У компанії кажуть, що після того, як наприкінці червня Єгипет став "червоним" у зв'язку з пандемією коронавірусу, попит на польоти до Шарм-аль-Шейху та Хургади.
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Подорожувальники не мають бажання летіти у Єгипет, оскільки після повернення звідти доведеться робити ПЛР-тестування або залишатися протягом 14 днів на домашній самоізоляції під контролем додатку "Дій вдома". Як наслідок, Join UP вирішили зменшити кількість рейсів за цими напрямками до серпня.
Скасовані рейси
- Із Харкова до Шарм-ель-Шейху: 14, 21 та 28 липня 2020 року.
- Із Запоріжжя до Шарм-ель-Шейху: 16, 23 та 30 липня 2020 року.
- З Одеси до Шарм-ель-Шейху: 9, 16, 23 та 30 липня 2020 року.
- Зі Львова до Шарм-ель-Шейху: 16, 23 та 30 липня 2020 року.
- Зі Львова до Хургади: 8, 15, 22, 29 липня 2020 року.
- Із Києва до Шарм-ель-Шейху: 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28 та 30 липня 2020 року.
- Із Києва до Хургади: 13, 17, 20, 24, 27 та 31 липня 2020 року.
Що робити, якщо ви придбали квиток на скасовані рейси?
Join UP пропонує вилетіти на вибраний вами курорт у Єгипті найближчим рейсом. У деяких випадках це можна зробити з іншого міста. Також туроператор надає можливість перебронювати рейс за іншим напрямком – до Туреччини або Албанії. Всі деталі ви можете дізнатися у своїх туристичних агентів.