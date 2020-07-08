Український туристичний оператор Join UP значно скоротив кількість рейсів з України до Єгипту, які мали бути в липні. У компанії пояснюють таке рішення зменшенням попиту серед туристів через карантин. Список рейсів, які скасували – читайте у матеріалі.

Інформацію про скасування рейсів опублікували на офіційній сторінці туроператора у фейсбуці. У компанії кажуть, що після того, як наприкінці червня Єгипет став "червоним" у зв'язку з пандемією коронавірусу, попит на польоти до Шарм-аль-Шейху та Хургади.

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Подорожувальники не мають бажання летіти у Єгипет, оскільки після повернення звідти доведеться робити ПЛР-тестування або залишатися протягом 14 днів на домашній самоізоляції під контролем додатку "Дій вдома". Як наслідок, Join UP вирішили зменшити кількість рейсів за цими напрямками до серпня.

Скасовані рейси

Із Харкова до Шарм-ель-Шейху: 14, 21 та 28 липня 2020 року.

Із Запоріжжя до Шарм-ель-Шейху: 16, 23 та 30 липня 2020 року.

З Одеси до Шарм-ель-Шейху: 9, 16, 23 та 30 липня 2020 року.

Зі Львова до Шарм-ель-Шейху: 16, 23 та 30 липня 2020 року.

Зі Львова до Хургади: 8, 15, 22, 29 липня 2020 року.

Із Києва до Шарм-ель-Шейху: 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28 та 30 липня 2020 року.

Із Києва до Хургади: 13, 17, 20, 24, 27 та 31 липня 2020 року.

Що робити, якщо ви придбали квиток на скасовані рейси?

Join UP пропонує вилетіти на вибраний вами курорт у Єгипті найближчим рейсом. У деяких випадках це можна зробити з іншого міста. Також туроператор надає можливість перебронювати рейс за іншим напрямком – до Туреччини або Албанії. Всі деталі ви можете дізнатися у своїх туристичних агентів.