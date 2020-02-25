У Києві вперше пройде Le Diner en Blanc – закритий пікнік із зірками

Традиція щорічного закритого пікніка відома в усьому світі. Le Diner en Blanc проводиться в таких містах як Париж, Монреаль, Нью-Йорк, Лондон, Сідней, Буенос-Айрес, Мехіко, Торонто, Найробі та Лос-Анджелес. Кияни та гості столиці зможуть також взяти участь у знаковій події, адже вперше її проведуть у Києві.

Понад 80 країн світу щороку проводять Le Diner en Blanc. Серед запрошених гостей – власники квитків та запрошені знаменитості. Для українців ця світська подія буде особливою, адже це вперше Le Diner en Blanc проведуть в Києві. Всесвітньо відомий поп-ап пікнік пройде в червні 2020 року.

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За традицією, локацію і точну дату тримають в секреті до останнього. Деталі заходу оприлюднять всього за годину до початку Le Diner en Blanc. Саме тоді волонтери забиратимуть кожного гостя та проводитимуть до місця події.

Стати учасником світського заходу може кожен. Для цього потрібно подати заявку та зареєструвати себе у списку очікування. Зробити це можна на офіційному сайті Le Diner en Blanc. Головною вимогою організаторів є строгий дрес-код: всі гості повинні одягнути біле вбрання. За бажанням, можна приносити власні їжу та вино з собою. Для тих, хто не хоче обтяжувати себе зборами, буде доступне попереднє замовлення напоїв і страв онлайн, які можна отримати у кошику на вході.

Дивіться відео, як Le Diner en Blanc пройшов у Вільнюсі:

Відомо, що Le Diner en Blanc бере свій початок у 1988 році. Засновником світського пікніка є Франсуа Паскье, який вперше зібрав сотні людей у Парижі. Надихнула підприємця на це тривала подорож, тому після повернення він захотів побачити усіх своїх друзів та родичів. Оскільки кількість запрошених гостей швидко збільшувалася, він вирішив провести вечерю прямо в центрі міста і попросив всіх одягнутися у все біле, щоб легко розпізнати один одного в натовпі.

Така ідея стрімко поширилась у світі, а сам Le Diner en Blanc de Paris відсвяткував 30-річчя. Така ювілейна дата привернула увагу багатьох прихильників події, відтак у центрі Парижа зібрались рекордні 17 тисяч людей.



Le Diner en Blanc пройде у Києві / Пресслужба



Романтичний пікнік у білому / Пресслужба