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У рожевому жакеті та з чокером: Катя Осадча похизувалася стильним образом

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Катя Осадча
Катя Осадча / Instagram / @kosadcha

Популярна українська телеведуча Катя Осадча вкотре продемонструвала стильний домашній образ. Вона поділилася світлиною, на якій постала у яскравому вбранні разом із чоловіком Юрієм Горбуновим.

Сьогодні, 6 травня, День Ангела святкують ті, хто мають ім'я Юрій. Катя вирішила привітати коханого та опублікувала ніжне спільне фото на особистій сторінці в інстаграмі.

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На чарівній світлині телеведуча зображена в обіймах коханого. Вони торкаються один одного обличчями та мило усміхаються, дивлячись в камеру.

Осадча одягнена в білу майку та яскравий жакет рожевого кольору. Її шию прикрашають мінімалістичні підвіски та металевий чокер. Волосся знаменитість зібрала у хвіст, а на обличчі зробила легкий природний макіяж.

Вітаю свого Юру та всіх Юріїв і Георгіїв з Днем ангела! Здоров'я, натхнення і многая літа,
– написала в публікації ведуча.

Катя Осадча
Закохані Катя Осадча та Юрій Горбунов / Instagram / @kosadcha

Автор: Христина Кобак
Теги: Катя Осадча Зіркові романи LifeStyle
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