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У співака Льва Лещенка підтвердили коронавірус, – ЗМІ

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Лев Лещенко хворий на коронавірус / Фото з відкритих джерел

Три дні тому іменитий радянський артист разом з дружиною Іриною пройшов тест на коронавірус, результати якого виявилися позитивними. У Льва Лещенка підтвердили захворювання, яке спричинило двостороннє запалення легень .

Сьогодні, 26 березня, стали відомі результати тесту співака на коронавірус. Як повідомляє видання Lenta.ru, діагноз підтвердився. Здоров'я Льва Лещенка значно погіршилося, а медики оцінюють його стан як тяжкий. 

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Зараз артист перебуває в у спеціалізованій лікарні у селищі Комунарка неподалік від Москви. Його направили в реанімаційне відділення, адже вірус спричинив двостороннє запалення легень. У Льва Лещенка знизився відсоток кисню в крові та розвинувся набряк легень. Проте лікарі стежать за його самопочуттям та проводять усі належні процедури. 

Нагадаємо, що 11 березня Лев Лещенко повернувся з США та відчув перші симптоми хвороби. Наступні 10 днів він провів в самоізоляції разом з 65-річною дружиною Іриною. Згодом подружжя самостійно звернулося за допомогою до лікарів, адже ті відмовилися оглянути співака вдома. 

Варто зазначити, що станом на 26 березня у Росії встановлено 840 випадків зараження коронавірусом. 

Коронавірус в Росії: кількість хворих різко зросла
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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новини Росії Коронавірус Covid-19
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