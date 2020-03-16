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Туристи, які перебувають за кордоном, повинні самостійно планувати повернення в Україну

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У Єгипті застрягли українські туристи / Фото з відкритих джерел

16 березня відбувся спільний брифінг представників Мінсоцполітики, митної служби і ДПСУ щодо заходів з протидії поширення коронавірусу.

Так, на запитання журналістів що робити з українськими туристами, які застягли у Єгипті, перший заступник голови ДПСУ дав аргументовану відповідь.

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"Громадяни з відпочинку мають самостійно планувати своє повернення назад. Ми їх попереджали про закриття авіасполучення, повідомляли перевізників, тому вони мають прийняти це рішення самостійно", – заявив Володимир Нікіфоренко.

Після повернення в Україну, усі туристи, які перебували в Єгипті, повинні пройти інкубаційний період, який триватиме 14 днів. 

730 українців стали бранцями карантину у Єгипті: що відомо

У двох готелях Шарм-ель-Шейху відпочивали 730 українців. В одному з них виявили двох людей з коронавірусом. В українців, які перебувають на карантині в Єгипті немає коронавірусу, однак вони стали заручниками ситуації на 14 днів.

Після закінчення цього терміну українцям зроблять експрес-тести та перевірять на наявність Covid-19. Якщо результати будуть негативними, вони повернуться додому.

Український консул сьогодні вилітає у Шарм-ель-Шейх. Вже на місці він координуватиме допомогу українським туристам, які опинилися у вимушеному карантині в одному з готелів курорту.

Крім того, у Києві в центральному апараті МЗС створюють спеціальну групу оперативного реагування. Вона надаватиме всю необхідну допомогу посольству України в Єгипті.

Брифінг МОЗ щодо протидії поширенню коронавіруса: дивіться відео онлайн

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Теги: Коронавірус Covid-19 LifeStyle Єгипет Подорожі
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