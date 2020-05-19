В українського співака Назара Савка підозрюють коронавірус: Захворіла вся сім'я

У відомого львівського композитора та співака Назара Савка лікарі підозрюють коронавірус. Наразі артист перебуває в лікарні. Він зізнався, що захворіли всі члени його родини, окрім дітей.

Коронавірусом продовжують інфікуватися зірки шоу-бізнесу. Назар Савко на особистій сторінці у фейсбуці поширив допис, у якому наголосив на небезпеці COVID-19 та розповів про те, як переносять хворобу його рідні. Співак закликає відповідально поставитися до цієї недуги, адже вона справді є дуже підступною.

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Родичі Назара Савка, які заразилися коронавірусом

Артист зізнався, що першою захворіла дружина. Після цього симптоми захворювання з'явилися у нього. Експрес тест на СOVID-19 в обох показав негативний результат. Через декілька днів захворіла мама Назара. Обоє жінок перебували в лікарні. Пізніше самопочуття погіршилося в тата Савка, проте він відмовився від госпіталізації. Діти здорові, жодних симптомів коронавірусної хвороби у них немає.

Як перенесла хворобу дружина Назара Савка?

Дружина артиста Надя 2 травня відчула слабкість. У неї були наявні кашель і температура піднялася до 38.5 градусів. Її стан не покращувався, тому вирішили провести обстеження. Жінці зробили рентген, аналіз крові, експрес-тест та ПЛР. Рентген показав двостороннє запалення легень. Експрес-тест також не підтвердив наявність вірусу в організмі. Результат тест ПЛР досі чекають з Києва. Із кожним днем Надя почувалася дедалі гірше і температура не спадала, тому її госпіталізували. Вчора, 18 травня, дружина співака повернулася додому. Її температура в межах норми, загальний стан також покращився.

Які симптоми COVID-19 наявні в композитора?

4 травня у Назара Савка піднялася температура. Проте через чотири дні стан покращився. Був наявний легенький кашель, тому співак також вирішив зробити таке обстеження, як і його дружина. Рентген показав гострий бронхіт. Експрес-тест також був негативний. Назар зазначив, що медсестра, яка його проводила, позитивного ще не бачила. Наразі кашель не припиняється, а також з'явився біль внизу з правої сторони спини. Температура у нього стабільна – 36.6 градусів.

Симптоми коронавірусу у мами співака

74-річна жінка відчула аналогічні симптоми, як у Наді, 8 травня. Вже через 6 днів її також госпіталізували. Температура піднялася до 39.1 градуса. Вона й досі перебуває під наглядом лікарів, проте почувається вже краще.

Що відомо про хворобу батька Назара Савка?

76-річний чоловік захворів 15 травня, проте відмовився їхати в лікарню. Назар лікував його в домашніх умовах. На четвертий день тато відчув полегшення, виходив на вулицю палити цигарки, у нього з'явився апетит. Проте температура все ще нестійка: 37.3-37.7 градусів.

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Чи платне лікування?

Савко розповів, що лікування інтенсивне та безкоштовне. У нього входять крапельниці з антибіотиками та противірусними препаратами, а також велика кількість уколів.

Назар подякував лікарям, які допомагають боротися із пандемією коронавірусу і зазначив, що вони дуже добре виконують свою роботу.

Після послаблення карантину станеться великий «бум» захворюваності. Бо все тільки починається! Бережіть себе! Будьте уважні і безпечні! Сподіваюся ця стаття була для вас корисна,

– написав Назар Савко.

Зазначимо, станом на 19 травня в Україні зафіксували 18 876 випадків зараження коронавірусом. Від COVID-19 померли 548 людей. Вдалося одужати 5 632 хворим. Незважаючи на послаблення карантину, необхідно дбати про свою безпеку та безпеку рідних.