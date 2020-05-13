Улюблениця мільйонів Аріана Гранде спокусила мережу новим фото

26-річна співачка Аріана Гранде рідко ділиться в мережі провокативними знімками, однак нудьга на карантині відобразилась і на ній, відтак артистка вирішила при нагоді похизуватись численними татуюваннями на напівоголеному тілі.

Новий знімок Аріана Гранде оприлюднила у своєму інстаграмі 13 травня. На ньому дівчина лежить на ліжку у короткому сірому топі та блакитних джинсах. Своє волосся вона зібрала у високий фірмовий хвіст, а на обличчя нанесла ніжний макіяж з чорними стрілками.

Гаряче Сексапільна Демі Роуз оголила груди в джинсовій куртці: приголомшливі фото

Для перегляду фотографій гортайте праворуч:

Зірка музичної індустрії мило усміхалась на камеру та демонструвала своїй 185-мільйонній аудиторії різноманітні татуювання на тілі. За словами прихильників в коментарях, такі малюнки на тілі додають співачці особливої родзинки, а за період карантину вона не втратила своєї краси та жіночності. Серед прихильників, які засипали компліментами Гранде, опинилась і Демі Ловато, назвавши колегу "татуйованою королевою".



Сексуальна Аріана Гранде / Скріншот з інстаграму

Пропонуємо переглянути декілька інших фотографій Аріани Гранде на її інстаграм-сторінці.