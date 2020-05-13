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Улюблениця мільйонів Аріана Гранде спокусила мережу новим фото

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Аріана Гранде
Аріана Гранде / Instagram / @arianagrande

26-річна співачка Аріана Гранде рідко ділиться в мережі провокативними знімками, однак нудьга на карантині відобразилась і на ній, відтак артистка вирішила при нагоді похизуватись численними татуюваннями на напівоголеному тілі.

Новий знімок Аріана Гранде оприлюднила у своєму інстаграмі 13 травня. На ньому дівчина лежить на ліжку у короткому сірому топі та блакитних джинсах. Своє волосся вона зібрала у високий фірмовий хвіст, а на обличчя нанесла ніжний макіяж з чорними стрілками. 

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Для перегляду фотографій гортайте праворуч:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ariana Grande (@arianagrande)

 

Зірка музичної індустрії мило усміхалась на камеру та демонструвала своїй 185-мільйонній аудиторії різноманітні татуювання на тілі. За словами прихильників в коментарях, такі малюнки на тілі додають співачці особливої родзинки, а за період карантину вона не втратила своєї краси та жіночності. Серед прихильників, які засипали компліментами Гранде, опинилась і Демі Ловато, назвавши колегу "татуйованою королевою". 

Аріана Гранде
Сексуальна Аріана Гранде / Скріншот з інстаграму

Пропонуємо переглянути декілька інших фотографій Аріани Гранде на її інстаграм-сторінці.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ariana Grande (@arianagrande)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ariana Grande (@arianagrande)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ariana Grande (@arianagrande)

 

 

Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Еротика Аріана Гранде
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