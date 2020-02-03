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Вагітна донька Ольги Сумської показала фото з чоловіком

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донька Ольги Сумської Антоніна Паперна / Instagram / @tonya_papernaya

Українська акторка Ольга Сумська невдовзі вдруге стане бабусею. А поки її старша донька Антоніна Паперна зачаровує мережу ніжними буденними знімками. Днями вона опублікувала чергову світлину, на якій постала зі своїм чоловіком.

Як відомо, 29-річна Антоніна Паперна – успішна акторка та модель в Росії. Саме там дівчина познайомилась зі своїм колегою Володимиром Ягличем, з яким будує міцні стосунки. До вівтаря пара не квапиться йти та навіть після народження першої дитини – дівчинки Єви, якій вже виповнилось 2 роки, – Антоніна і Володимир не узаконили роман.

До теми: Донька Ольги Сумської вдруге вагітна

Наразі зіркова пара в очікуванні на поповнення в їхній сім'ї. І хоч Антоніна Паперна не афішує своє особисте життя, все ж не втрималась від публікації спільного фото з коханим. 

Романтичну світлину актори зробили у Санкт-Петербурзі, у знаменитому Ермітажі. На чорно-білому фото Антоніна Паперна у мереживній майці та піджаку притулилась до Вололимира Яглича. І хоч пара не показала емоцій перед камерою, рідкісне фото пари викликало чимало захоплених відгуків. 

Спершу новину про вагітність Антоніни Паперної сприйняли, як жарт, адже дівчина записала новорічне секундне відео, в якому показала окрушлий живіт. Однак в одному з інтерв'ю Ольга Сумська підтвердила інформацію про майбутнє поповнення її родини. Знаменита акторка зізналась, що не знає статі дитини, але в очікуванні на її появу. 

Так, знову стану бабусею! І всім цього бажаю. Адже це велике щастя! Стать дитини ми ще не знаємо. Тому що я дуже багато отримую питань. Хто це буде: внук чи онучка? Чекаємо,
– сповістила Сумська.

Окрім цього, акторка додала, що дуже близька зі своєю першою донькою, тому часто отримує дзвінки від Антоніни, яка радиться з нею від початку вагітності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Ольга Сумська Зіркові мами
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