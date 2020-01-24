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Василіса Старшова потрапила у базу "Миротворець": співачка публічно звернулась до Зеленського

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Васила Старшова звернулась до Зеленського, щоб залагодити конфлікт з "Миротворцем" / Instagram / @vasilisastarshova

Після прем'єри розважального шоу "Голос країни-10" представники бази "Миротворець" внесли до списку ім'я однієї з учасниць – Василіси Старшової. Оскільки її участь у проєкті опинилась під загрозою, дівчина вирішила публічно звернутись до Володимира Зеленського з проханням допомогти їй.

Чому Василіса Старшова потрапила до бази "Миротворця"? 

19 січня на одному з вітчизняних телеканалів презентували дебютний випуск "Голосу країни-10". На кастинги прийшла співачка із Санкт-Петербурга Василіса Старшова. Раніше дівчина виступала у складі гурту "Ленінград", а тепер вирішила розпочати сольну кар'єру. Однак, як виявилось, після окупації Криму співачка була на анексованому півострові. 

Важливо: Учасниця шоу "Голос країни-10" Василіса Старшова потрапила до бази "Миротворця"

Саме це і стало причиною внесення імені Василіси Старшової до бази "Миротворець". За офіційними даними, поїздку вона здійснила у серпні 2016 року, коли брала участь у фестивалі "Золота балка" у місті Балаклава. Таким чином Василіса Старшова публічно підтримала агресивну політику Кремля та законність окупації українських земель. 

Реакція Василіси Старшової на скандал 

Через оприлюднення факту поїздки участь Василіси Старшової у шоу "Голос країни-10" опинилась під загрозою. Представники "Миротворця" додали, що росіянка проживає у Києві та передали контактні дані правоохоронцям та організаторам проєкту. Водночас колишня солістка "Ленінграду" вирішила публічно звернутись до Президента України Володимира Зеленського, наголосивши, що творці шоу зацікавлені в тому, щоб її залишити. 

"Моє ім'я виявилося "в чорному списку" бази даних сайту "Миротворець" як "порушниці державного кордону ..." і "учасниці пропагандистських акцій Росії ..." Звинувачення пред'явлені мені на підставі факту моєї участі в музичному фестивалі "Золота Балка" в складі групи "Ленінград" в Криму в 2016 році. Внаслідок цього моя участь у зйомках наступних етапів конкурсу ставиться сьогодні під загрозу, незважаючи на те, що представники "Голосу країни" і телеканалу "1 + 1" підтвердили в розмові зі мною, що зацікавлені в подальшій моїй участі в шоу", – заявила Василіса Старшова. 

Окрім цього, росіянка наголосила, що вокальний проєкт – це важливий етап у її кар'єрі, тому своїми піснями вона хоче "зміцнити взаєморозуміння між людьми всього світу і принести глядачам любов і добро". Водночас звинувачення представників "Миротворця" Василіса Старшова вважає безпідставними. 

У жодних "пропагандистських акціях" ніякої держави я ніколи не брала участь і робити цього не збираюся. Ці звинувачення абсолютно несправедливі… Звертаюся до вас з проханням надати підтримку і офіційно дозволити мені перебувати в Україні для участі в проєкті,
– додала Василіса Старшова. 

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Скандал Миротворець Володимир Зеленський Новини LifeStyle
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