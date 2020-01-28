Вбивство Шеремета: українські зірки записали кліп на підтримку підозрюваних

Ціла низка відомих українців записали кліп на пісню "Сенс" гурту Андрія Антоненка Riffmastera, який є їх способом висловити підтримку підозрюваним у вбивстві Павла Шеремета. У кліпі знялися не лише музиканти, а й актори, журналісти та громадські діячі.

Участь взяли ті, хто усвідомлює, що свобода кожного з нас сьогодні під загрозою, і кожного можуть звинуватити у скоєнні злочину, заявляє студія Re:Evolution film у своєму фейсбуці.

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Усі ми хочемо жити у сильній правовій державі, де закон, право на захист і презумпція невинуватості є базовими цінностями. В епоху постправди правда повинна бути під захистом. У сучасних умовах приховати правду неможливо, але захистити її складно, особливо коли зацікавлені в її приховуванні керують правосуддя,

– заявив у кіностудії.

Кліп до пісні "Сенс" на захист підозрюваних: дивіться відео

У зйомках кліпу взяли участь:

Віталій Кириченко – фронтмен гурту "Нумер 482";

Сашко Положинський – лідер гурту "Тартак";

Олег Собчук – фронтмен гурту "СКАЙ";

Соня Сотник – радіоведуча;

Анастасія "Стасік" Шевченко – співачка;

Віктор Придувалов – режисер та кліпмейкер;

В'ячеслав Пілунський – режисер;

Олександр "Фоззі" Сидоренко – вокаліст гурту "ТНМК";

Сергій Кузін – радіоведучий, музикант та шоумен;

Женя Галич – лідер гурту "O.Torvald";

Ахтем Сеітаблаєв – кінорежисер;

Борис Таршис – музикант;

Катерина Степанкова – актриса та кінорежисерка;

Володимир Балух – колишній російський бранець з Криму;

Євген Степаненко – режисер-постановник;

Світлана Орліченко – актриса;

Андрій Яценко "Diezel" – ідеолог гурту Green Grey;

Олександр Ярмола – лідер гурту "Гайдамаки";

Дмитро Шуров – музикант, більш відомий як "Pianoboy";

Ашот Арушанов – волонтер;

Юрій Юрченко лідер гурту "Юркеш";

Юрій Макаров – журналіст;

Антон Слєпаков – лідер гурту "Вагоновожатые";

Олена Божко – режисер і фотограф;

Євген Кібець – концертний організатор;

Римма Зюбіна – актриса;

Сергій Танчинець – лідер гурту "BEZ Обмежень";

Олексій Зволинський – член гурту "Скрябін";

Олексій Курбаков "Льолік" – член гурту "Riffmaster";

Вікторія Ягич – співачка;

Іван Леньо – лідер гурту "Kozak System";

Дмитро Сазонов – волонтер;

Леся Литвинова – волонтер;

Анатолій Вексклярський – музикант, DJ;

Лариса Руснак – актриса;

Олег "Фагот" Михайлюта – член гурту "ТНМК";

Сергій Мартинюк – лідер гурту "Фіолет";

Валерій Ананьєв – ветеран війни, письменник і блогер;

Олександр Гагаєв – волонтер.

Що відомо про підозрюваних у вбивстві Шеремета

Хто така Яна Дугарь та як вона причетна до справи – бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади. За даними слідства, вела фотозйомку камер відеоспостереження в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю. Дугарь перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Юлія Кузьменко – волонтерка і військовий медик. За версією слідства, у ніч перед вбивством журналіста вона разом з Антоненком закладали вибухівку під авто Шеремета. А наступного ранку Кузьменко нібито підірвала цю вибухівку. Зараз Кузьменко перебуває під вартою.

Андрій Антоненко – ветеран бойових дій на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант Riffmaster. Перебуває під вартою.

Владислав Грищенко – ветеран бойових дій на Донбасі з позивним "Буча".

Інна Грищенко – дружина Владислава, військова з позивним "Пума". Сім'я Грищенків перебуває під вартою через підозру в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не сталося.



Підозрювані у вбивстві Павла Шеремета волонтери / інфографіка 24 каналу