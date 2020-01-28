Вбивство Шеремета: українські зірки записали кліп на підтримку підозрюваних
Ціла низка відомих українців записали кліп на пісню "Сенс" гурту Андрія Антоненка Riffmastera, який є їх способом висловити підтримку підозрюваним у вбивстві Павла Шеремета. У кліпі знялися не лише музиканти, а й актори, журналісти та громадські діячі.
Участь взяли ті, хто усвідомлює, що свобода кожного з нас сьогодні під загрозою, і кожного можуть звинуватити у скоєнні злочину, заявляє студія Re:Evolution film у своєму фейсбуці.
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Усі ми хочемо жити у сильній правовій державі, де закон, право на захист і презумпція невинуватості є базовими цінностями. В епоху постправди правда повинна бути під захистом. У сучасних умовах приховати правду неможливо, але захистити її складно, особливо коли зацікавлені в її приховуванні керують правосуддя,
– заявив у кіностудії.
Кліп до пісні "Сенс" на захист підозрюваних: дивіться відео
У зйомках кліпу взяли участь:
- Віталій Кириченко – фронтмен гурту "Нумер 482";
- Сашко Положинський – лідер гурту "Тартак";
- Олег Собчук – фронтмен гурту "СКАЙ";
- Соня Сотник – радіоведуча;
- Анастасія "Стасік" Шевченко – співачка;
- Віктор Придувалов – режисер та кліпмейкер;
- В'ячеслав Пілунський – режисер;
- Олександр "Фоззі" Сидоренко – вокаліст гурту "ТНМК";
- Сергій Кузін – радіоведучий, музикант та шоумен;
- Женя Галич – лідер гурту "O.Torvald";
- Ахтем Сеітаблаєв – кінорежисер;
- Борис Таршис – музикант;
- Катерина Степанкова – актриса та кінорежисерка;
- Володимир Балух – колишній російський бранець з Криму;
- Євген Степаненко – режисер-постановник;
- Світлана Орліченко – актриса;
- Андрій Яценко "Diezel" – ідеолог гурту Green Grey;
- Олександр Ярмола – лідер гурту "Гайдамаки";
- Дмитро Шуров – музикант, більш відомий як "Pianoboy";
- Ашот Арушанов – волонтер;
- Юрій Юрченко лідер гурту "Юркеш";
- Юрій Макаров – журналіст;
- Антон Слєпаков – лідер гурту "Вагоновожатые";
- Олена Божко – режисер і фотограф;
- Євген Кібець – концертний організатор;
- Римма Зюбіна – актриса;
- Сергій Танчинець – лідер гурту "BEZ Обмежень";
- Олексій Зволинський – член гурту "Скрябін";
- Олексій Курбаков "Льолік" – член гурту "Riffmaster";
- Вікторія Ягич – співачка;
- Іван Леньо – лідер гурту "Kozak System";
- Дмитро Сазонов – волонтер;
- Леся Литвинова – волонтер;
- Анатолій Вексклярський – музикант, DJ;
- Лариса Руснак – актриса;
- Олег "Фагот" Михайлюта – член гурту "ТНМК";
- Сергій Мартинюк – лідер гурту "Фіолет";
- Валерій Ананьєв – ветеран війни, письменник і блогер;
- Олександр Гагаєв – волонтер.
Що відомо про підозрюваних у вбивстві Шеремета
- Хто така Яна Дугарь та як вона причетна до справи – бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади. За даними слідства, вела фотозйомку камер відеоспостереження в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю. Дугарь перебуває під цілодобовим домашнім арештом.
- Юлія Кузьменко – волонтерка і військовий медик. За версією слідства, у ніч перед вбивством журналіста вона разом з Антоненком закладали вибухівку під авто Шеремета. А наступного ранку Кузьменко нібито підірвала цю вибухівку. Зараз Кузьменко перебуває під вартою.
- Андрій Антоненко – ветеран бойових дій на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант Riffmaster. Перебуває під вартою.
- Владислав Грищенко – ветеран бойових дій на Донбасі з позивним "Буча".
- Інна Грищенко – дружина Владислава, військова з позивним "Пума". Сім'я Грищенків перебуває під вартою через підозру в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не сталося.
Підозрювані у вбивстві Павла Шеремета волонтери / інфографіка 24 каналу
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