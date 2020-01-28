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Вбивство Шеремета: українські зірки записали кліп на підтримку підозрюваних

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Відомі українці записали кліп на підтримку підозрюваних у вбивстві Шеремета / censor.net.ua

Ціла низка відомих українців записали кліп на пісню "Сенс" гурту Андрія Антоненка Riffmastera, який є їх способом висловити підтримку підозрюваним у вбивстві Павла Шеремета. У кліпі знялися не лише музиканти, а й актори, журналісти та громадські діячі.

Участь взяли ті, хто усвідомлює, що свобода кожного з нас сьогодні під загрозою, і кожного можуть звинуватити у скоєнні злочину, заявляє студія Re:Evolution film у своєму фейсбуці.

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Усі ми хочемо жити у сильній правовій державі, де закон, право на захист і презумпція невинуватості є базовими цінностями. В епоху постправди правда повинна бути під захистом. У сучасних умовах приховати правду неможливо, але захистити її складно, особливо коли зацікавлені в її приховуванні керують правосуддя,
– заявив у кіностудії.

Кліп до пісні "Сенс" на захист підозрюваних: дивіться відео

У зйомках кліпу взяли участь:

  • Віталій Кириченко – фронтмен гурту "Нумер 482";
  • Сашко Положинський – лідер гурту "Тартак";
  • Олег Собчук – фронтмен гурту "СКАЙ";
  • Соня Сотник – радіоведуча;
  • Анастасія "Стасік" Шевченко – співачка;
  • Віктор Придувалов – режисер та кліпмейкер;
  • В'ячеслав Пілунський – режисер;
  • Олександр "Фоззі" Сидоренко – вокаліст гурту "ТНМК";
  • Сергій Кузін – радіоведучий, музикант та шоумен;
  • Женя Галич – лідер гурту "O.Torvald";
  • Ахтем Сеітаблаєв – кінорежисер;
  • Борис Таршис – музикант;
  • Катерина Степанкова – актриса та кінорежисерка;
  • Володимир Балух – колишній російський бранець з Криму;
  • Євген Степаненко – режисер-постановник;
  • Світлана Орліченко – актриса;
  • Андрій Яценко "Diezel" – ідеолог гурту Green Grey;
  • Олександр Ярмола – лідер гурту "Гайдамаки";
  • Дмитро Шуров – музикант, більш відомий як "Pianoboy";
  • Ашот Арушанов – волонтер;
  • Юрій Юрченко лідер гурту "Юркеш";
  • Юрій Макаров – журналіст;
  • Антон Слєпаков – лідер гурту "Вагоновожатые";
  • Олена Божко – режисер і фотограф;
  • Євген Кібець – концертний організатор;
  • Римма Зюбіна – актриса;
  • Сергій Танчинець – лідер гурту "BEZ Обмежень";
  • Олексій Зволинський – член гурту "Скрябін";
  • Олексій Курбаков "Льолік" – член гурту "Riffmaster";
  • Вікторія Ягич – співачка;
  • Іван Леньо – лідер гурту "Kozak System";
  • Дмитро Сазонов – волонтер;
  • Леся Литвинова – волонтер;
  • Анатолій Вексклярський – музикант, DJ;
  • Лариса Руснак – актриса;
  • Олег "Фагот" Михайлюта – член гурту "ТНМК";
  • Сергій Мартинюк – лідер гурту "Фіолет";
  • Валерій Ананьєв – ветеран війни, письменник і блогер;
  • Олександр Гагаєв – волонтер.

Що відомо про підозрюваних у вбивстві Шеремета

  • Хто така Яна Дугарь та як вона причетна до справи – бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади. За даними слідства, вела фотозйомку камер відеоспостереження в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю. Дугарь перебуває під цілодобовим домашнім арештом.
  • Юлія Кузьменко – волонтерка і військовий медик. За версією слідства, у ніч перед вбивством журналіста вона разом з Антоненком закладали вибухівку під авто Шеремета. А наступного ранку Кузьменко нібито підірвала цю вибухівку. Зараз Кузьменко перебуває під вартою.
  • Андрій Антоненко – ветеран бойових дій на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант Riffmaster. Перебуває під вартою.
  • Владислав Грищенко – ветеран бойових дій на Донбасі з позивним "Буча".
  • Інна Грищенко – дружина Владислава, військова з позивним "Пума". Сім'я Грищенків перебуває під вартою через підозру в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не сталося.

вбивство Павла Шеремета, Дугарь, Антоненко, Кузьменко
Підозрювані у вбивстві Павла Шеремета волонтери / інфографіка 24 каналу

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Автор: Василь Денисюк
Теги: Новини політики LifeStyle Новини LifeStyle Музика Вбивство Павла Шеремета Павло Шеремет Андрій Антоненко Riffmaster Юлія Кузьменко Яна Дугарь
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