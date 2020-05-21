Венсана Касселя госпіталізували після ДТП: як почувається зірка

53-річний французький кіноактор вчора, 20 травня, потрапив у ДТП за кермом скутера. Венсана Касселя госпіталізували до однієї з приватних лікарень в місті Біарріц. Голлівудська знаменитість відбувся легкими травмами.

Про ДТП за участю Венсана Касселя інформує видання Mirror. Аварія сталася в містечку Арбонн на південному заході Франції. На щастя, актор отримав лише легкі травми обличчя, а рятувальники прибули на місце події майже одразу після його падіння.

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Попри те, що Венсану Касселю вдалося уникнути серйозних ушкоджень, він потребував госпіталізації. Так, його доставили до однієї з приватних клінік у найближчому місті Біарріц. Знаменитість поспішив заспокоїти стурбованих шанувальників та досить неоднозначно прокоментував стан свого здоров'я та самопочуття. "Я живий, дякую", – написав він в інстаграм-сторіс.

Наразі жодних інших коментарів від голлівудської зірки чи його представників більше немає.



Венсан Кассель прокоментував своє самопочуття після ДТП / Instagram Stories / @vincentcassel

Що відомо про Венсана Касселя?

Відомий актор здобув популярність після зйомок у фільмі "Ненависть" 1995 року, у якому виконав головну роль. Завдяки роботі над мелодрамою "Квартира" Венсан Кассель познайомився зі своєю колишньою дружиною Монікою Беллуччі. У шлюбі пара прожила 14 років та виховує двох доньок.

2018 року актор одружився з 23-річною моделлю Тіною Кунакі. Їхні стосунки впродовж тривалого часу залишалися таємними. Наприкінці січня 2019 року Тіна зізналася, що вагітна, а вже в квітні у подружжя народилася донька Амазоні.