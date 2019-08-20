Весілля Джастіна Бібера і Хейлі Болдуін відбудеться у вересні, – ЗМІ

204 Читать новость на русском
Весілля Джастіна Бібера і Хейлі Болдуін відбудеться у вересні, – ЗМІ

Здається, шанувальники американського співака та відомої моделі нарешті дочекалися пишного святкування з нагоди одруження зірок. 25-річний Джастін Бібер та 22-річна Хейлі Болдуін готуються розіслати запрошення своїм близьким, що свідчить про те, що весілля пари вже не за горами.

На сайті видання TMZ автори посилаються на джерела, які є близькими до зіркової пари. За їхніми словами, Джастін Бібер і Хейлі Болдуін мають намір розіслати запрошення на святкування вже через тиждень, тобто, наприкінці серпня.

Читайте також: Після скасування весілля з Хейлі Болдуін Джастін Бібер публічно зізнається їй у коханні

Однак про точну дату церемонії одруження та офіційного святкування ще не відомо. Швидше за все, Джастін і Хейлі підуть під вінець у вересні, оскільки традиційно молодята розсилають запрошення за кілька тижнів до весілля.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Justin Bieber (@justinbieber)

Що відомо про стосунки Джастіна Бібера та Хейлі Болдуін? Зірки почали зустрічатися у вересні 2015 року. Однак після кількох місяців роману співак розірвав відносини з моделлю і повернувся до Селени Гомес. Проте їхній союз протривав недовго. Після цього Джастін і Хейлі знову оголосили про роман. У липні 2018 року поп-виконавець освідчився своїй дівчині на Багамах. У вересні вони офіційно стали подружжям, однак у травні стало відомо, що пара перенесла пишне святкування через депресію Джастіна Бібера.

blog_ava
Бомбардування Марсу дасть позитивний ефект, – експерт назвав причини такої ідеї Маска
сьогодні
5831
Теги: LifeStyle Джастін Бібер Хейлі Болдуін Зіркові весілля
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що одягнути в літак: корисні поради і цікаві лайфхаки
сьогодні 13:26 Що одягнути в літак: корисні поради і цікаві лайфхаки
706
Топ-25 цитат Коко Шанель про моду, жінок, кохання і самодостатність
19 серпня 16:01 Топ-25 цитат Коко Шанель про моду, жінок, кохання і самодостатність
Марта Вересюк 3661
Безпечна відпустка: що не варто робити за кордоном
19 серпня 12:04 Безпечна відпустка: що не варто робити за кордоном
340
Дитинство в притулку, ув'язнення і довічний статус коханки: історія успіху Коко Шанель
19 серпня 10:30 Дитинство в притулку, ув'язнення і довічний статус коханки: історія успіху Коко Шанель
Марта Вересюк 3199
У краси немає віку: топ найзвабливіших жінок, кому за 50
18 серпня 16:32 У краси немає віку: топ найзвабливіших жінок, кому за 50
Анастасія Манюхіна 5335
Новини
Більше новин
Залиште відгук