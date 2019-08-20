Весілля Джастіна Бібера і Хейлі Болдуін відбудеться у вересні, – ЗМІ

Здається, шанувальники американського співака та відомої моделі нарешті дочекалися пишного святкування з нагоди одруження зірок. 25-річний Джастін Бібер та 22-річна Хейлі Болдуін готуються розіслати запрошення своїм близьким, що свідчить про те, що весілля пари вже не за горами.

На сайті видання TMZ автори посилаються на джерела, які є близькими до зіркової пари. За їхніми словами, Джастін Бібер і Хейлі Болдуін мають намір розіслати запрошення на святкування вже через тиждень, тобто, наприкінці серпня.

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Однак про точну дату церемонії одруження та офіційного святкування ще не відомо. Швидше за все, Джастін і Хейлі підуть під вінець у вересні, оскільки традиційно молодята розсилають запрошення за кілька тижнів до весілля.

Що відомо про стосунки Джастіна Бібера та Хейлі Болдуін? Зірки почали зустрічатися у вересні 2015 року. Однак після кількох місяців роману співак розірвав відносини з моделлю і повернувся до Селени Гомес. Проте їхній союз протривав недовго. Після цього Джастін і Хейлі знову оголосили про роман. У липні 2018 року поп-виконавець освідчився своїй дівчині на Багамах. У вересні вони офіційно стали подружжям, однак у травні стало відомо, що пара перенесла пишне святкування через депресію Джастіна Бібера.