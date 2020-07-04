Одне з найцікавіших міст для відпочинку в Україні – це Львів. Саме місто є культурною столицею України, а ось Львівщина багата на різні природні пам’ятки.

Небанально подорожувати можна рідною країною, і для цього не обов’язково чекати відкриття кордонів. 24 канал пропонує ознайомитись із загадковою Львівщиною.

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Цікаві місця у Львівській області

Трускавець

Трускавець розташований за 90 кілометрів від Львова і має загальну площу 7 кілометрів у квадраті. Місто лежить у долині річки Воротище, притоки Солониці. Найвища точка Трускавця – це Гошівська гора.

Це місце ідеальне для оздоровчого відпочинку, адже тут безліч цілющих джерел та баз для відпочинку.



Місто у Львівській області / Фото: svitom.info

Тустань

Місто-фортеця – Тустань, розташоване у Львівській області. Це місце славиться середньовічним наскельним оборонним комплексом. Фортеця-град була зведена ще у IX—XVI століттях. Це ідеальне місце для активного відпочинку.



Місто-фортеця – Тустань / Фото: wikipedia.org

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Турківський кар'єр

Кам'яний кар'єр у місті Турка, його ще називають Блакитним озером. Кар’єр розташований у невисоких горах. Водойма у сонячну погоду має насичений блакитний колір, але купатися тут заборонено. У самому місті Турка є старовинні церкви та будинки, на які можна подивитись.



Турківський кар'єр / Фото: mapio.net

Розточчя

Розточчя – заповідник із чарівними озерами та лісом. Це прекрасне місто для прогулянок. Заповідник був створений у 1984 році, а площа його понад 2 тисяч гектарів.

Територія заповідника Розточчя складається з двох ділянок – Верещицького і Ставчанського лісництв.



Розточчя / Фото: zapovidnyk.org

Мандрівка до гори Камула

Гора Камула має висоту 471 метр над рівнем моря. Це прекрасне місце для активного відпочинку, тут створена екологічна стежка з вказівками, табличками й альтанками. Камула – це найвища вершина Подільської височини та пам’ятка природи.



Гора Камула / Фото: galinfo.com.ua

Мандрівка небанальною Львівщиною: дивіться відео