Вихідні у червні 2019 року: як відпочиватимуть українці

Згідно із попереднім календарем вихідних на 2019 рік на українців чекають 13 офіційних вихідних впродовж року. Повний перелік вихідних у червні, читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Червень – перший місяць літа. Загалом він передбачає 18 робочих днів.

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Цьогоріч Кабмін визначив вихідними для українців у червні 2019 в Україні такі дні:

16 червня – Трійця (переноситься на 17 червня)

28 червня – День Конституції України

Потрібно зазначити, що п'ятниця 27 червня є передсвятковим, а отже робочий день буде скороченим.

Що таке Трійця?

День Святої Трійці вважається днем народження Святої Вселенської соборної апостольської Церкви. Також це свято присвячене зішестю Святого Духа на послідовників Христа. Вперше офіційно Трійцю вирішили святкувати в 381 році, коли в Константинополі був скликаний II Вселенський собор, де затвердили догмат про рівність всіх Божих осіб. Стародавні слов'яни звернули увагу на Трійцю лише через 300 років після хрещення Русі, в кінці XIII – початку XIV століть.

День Конституції України

28 червня – День Конституції України – є єдиним державним святом, яке закріплене в самій Конституції України. Основний закон України у теперішньому його вигляді був ухвалений лише через 5 років після проголошення Незалежності України 24 серпня 1991 року.

Вихідні у червні 2019 року:



Вихідні у червні 2019 для українців

Отже, у червні цього року українці відпочиватимуть додатково 17 та 28 червня.

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