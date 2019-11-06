Вихідні у грудні 2019: скільки днів будуть відпочивати українці
Грудень – перший місяць зими і останній місяць 2019-го року. Традиційно, він має низку святкових днів. Серед них – Введення у храм Пресвятої Богородиці, Апостола Андрія Первозванного, Святого Миколая, католицький Святвечір і Різдво. Скільки вихідних у нас буде в грудні – читайте далі.
Місяць грудень насичений святковими днями. У народі кажуть, що в перший місяць зими починається "український Рамадан", який бере початок зі свята Романа (1 грудня) та закінчується аж на Водохреща (19 січня). Тож від початку грудня і до середини січня в українців буде багато вихідних та святкових днів.
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Католики 25 грудня будуть святкувати Різдво, яке припадає на середу. У 2017 році Рада підтримала рішення зробити це свято вихідним днем. З прийняттям цього законопроєкту Різдво відзначається в Україні двічі – 25 грудня за Григоріанським календарем і 7 січня за Юліанським.
Вихідні у грудні 2019
Також Кабінет міністрів призначив перенести два робочих дні, щоб з початком Нового року українці відпочили чотири дні поспіль. Відтак робочі дні 30 і 31 грудня (понеділок і вівторок) переносяться на суботу 21 і 28 грудня. Таким чином, постанова Кабінету міністрів № 7-р пропонує чотири вихідних дні – з 29 грудня 2019 року по 1 січня 2020 року. Відповідно, відпочивати у грудні ми будемо 10 днів. В останній місяць року нас чекає 21 робочий день.
Вихідні дні у грудні:
– 25 грудня – Католицьке Різдво;
– 30 грудня – вихідний день, який попередньо відпрацьовуємо у суботу, 28 грудня;
– 31 грудня – переддень Нового року.
Свята і вихідні дні в грудні
1 грудня – Всесвітній день боротьби пpоти СНІДу;
2 грудня – Міжнародний день боротьби зa скасування рабства;
3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю. Міжнародний день дизайнерів та аніматорів;
4 грудня – Введення у храм Пресвятої Богородиці. День обіймів. День інформатики;
5 грудня – День працівників статистики;
6 грудня – День Збройних сил України;
7 грудня – Великомучениці Катерини;
8 грудня – День благодійності;
9 грудня – Міжнародний день боротьби проти корупції. Міжнародний день пам’яті жертв злочинів геноциду;
10 грудня – День прав людини. Всесвітній день футболу. День Нобеля;
11 грудня – Міжнародний день гір. Всесвітній день хворого на бронхіальну астму;
12 грудня – День Сухопутних військ ЗСУ;
13 грудня – Апостола Андрія Первозванного. Всесвітній день дитячого телебачення тa радіомовлення;
14 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії нa ЧАЕС (День ліквідатора);
15 грудня – Міжнародний день чаю;
16 грудня – Преподобного Іоанна Мовчальника;
17 грудня – Великомучениці Варвари;
18 грудня – День святого Сави. Міжнародний день мігрантів. День працівників органів РАЦСу;
19 грудня – Святого Миколая Чудотворця. День адвокатури. Міжнародний день допомоги бідним;
20 грудня – Міжнародний день солідарності людей;
21 грудня – День народження кросворду. День зимового сонцестояння;
22 грудня – Зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці. Ікони Божої Матері "Несподівана радість";
23 грудня – Всесвітній день сноуборду;
24 грудня – католицький Святвечір;
25 грудня – католицьке Різдво;
26 грудня – День подарунків;
27 грудня – Святих мучеників Филимона, Аполлонія, Аріана і Феотіха;
28 грудня – Міжнародний день кіно;
29 грудня – Міжнародний день віолончелі;
30 грудня – День бекона;
31 грудня – День приведення думок до ладу. День шампанського. Всесвітній день медитації за мир на планеті.
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